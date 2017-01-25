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ЕБРР: даже самые бедные белорусы выиграли от реформ

26.01.2017 18:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Граждане Беларуси выиграли от перехода к рыночной экономике, заявил главный экономист Евразийского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в четверг на пресс-конференции в Минске.

ЕБРР презентует в Беларуси доклад о переходном процессе в 2016-2017 годах, в котором рассматривает вопросы неравенства и социальной интеграции и то, как эти тренды будут влиять на дальнейшее развитие мировой экономики.

"Беларусь несколько отличается от других стран — она не испытывает серьезного роста неравенства в доходах между разными слоями населения. Мы видим, что даже самые бедные граждане в стране выиграли от перехода к рынку", — сказал Гуриев.

По его словам, исследование домашних хозяйств в стране показало, что белорусы гораздо больше, чем жители других таран, уверены в том, что в республике нет коррупции. "Также у людей есть понимание, что работа властей нацелена на благосостояние всего общества, а не на решение личных задач", — сказал Гуриев.

По данным исследования, в Беларуси около 20% домашних хозяйств имеют доходы выше среднего. "Но и в отношении самых бедных домашних хозяйств можно сказать, что рост доходов был. Разрыв между бедными и богатыми сократился", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане республики понимают, что их власти работают на благо всего народа, и считают, что в стране нет коррупции.

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