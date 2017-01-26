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"Экономика на пальцах". Так "попиццот" или экономические преобразования?

26.01.2017 23:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 27 января в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На этой неделе правительство анонсировало ряд прогрессивных новшеств, которые планируют реализовать до 2020 года. Это, конечно, не структурные реформы, но несомненно большой шаг вперед!

А из администрации президента все чаще звучат разного рода предложения, которые касаются, как сферы образования и медицины, так и пресловутых «попиццот». Вначале об этом говорила глава администрации, а потом и сам президент.

В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый попробует разобраться в этом дуализме и понять у кого выше шансы реализовать свои планы — у правительства или администрации.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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