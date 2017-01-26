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"Экономика на пальцах". Так "попиццот" или экономические преобразования?
26.01.2017 23:50 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 27 января в 15.15.
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На этой неделе правительство анонсировало ряд прогрессивных новшеств, которые
А из администрации президента все чаще звучат разного рода предложения, которые касаются, как сферы образования и медицины, так и пресловутых «попиццот». Вначале об этом говорила глава администрации, а потом и
В очередной программе «
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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На этой неделе правительство анонсировало ряд прогрессивных новшеств, которые планируют реализовать до 2020 года. Это, конечно, не структурные реформы, но...
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