Программа появится в прямом эфире 27 января в 15.15.

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На этой неделе правительство анонсировало ряд прогрессивных новшеств, которые планируют реализовать до 2020 года . Это, конечно, не структурные реформы, но несомненно большой шаг вперед!

А из администрации президента все чаще звучат разного рода предложения, которые касаются, как сферы образования и медицины, так и пресловутых «попиццот». Вначале об этом говорила глава администрации, а потом и сам президент .

В очередной программе « Экономика на пальцах » Сергей Чалый попробует разобраться в этом дуализме и понять у кого выше шансы реализовать свои планы — у правительства или администрации.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

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