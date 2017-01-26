Средняя зарплата в 500 долларов в этом году — это не из области фантастики, а если нужно, дал бы 1000, говорит Александр Лукашенко. Эксперты уверены, что повышение средней зарплаты не под силу белорусской экономике.

Еще одна реализуемая задача

Средний уровень заработной платы в 500 долларов в 2017 году — это не заоблачная цифра и не популизм, заявил Александр Лукашенко во время встречи с научными работниками после церемонии вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров.

"Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500 долларов", — цитирует его пресс-служба президента Беларуси.

Тех, кто перспектив достичь такого уровня зарплат в сегодняшних условиях не видит, официальный лидер называет скептиками и признает: такие есть даже в правительстве.

"Невозможно — клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая", — заявил глава Беларуси.

Как же достичь заветной цифры в 500 долларов? У Лукашенко простой рецепт: "больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор".

"Продавайте и платите людям", — потребовал он.

Глава Беларуси пожурил "богатеньких (благо, олигархов в стране нет)", говорит, "они больше отдыхают в год, чем работают".

"А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, — это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить", — считает Лукашенко.

"Много не прошу"

"Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше — пускай люди стараются, больше давить не буду", — сказал белорусский руководитель.

Он считает именно зарплату в 500 долларов «приемлимой», учитывая белорусское бесплатное образование и медицину, низкую стоимость услуг ЖКХ и даже бензина.

"Я могу вам завтра дать тысячу долларов. Но пришли учиться в школу — плати, как на Западе, кинулся в науку — плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать", — считает Лукашенко.

Ни 500, ни 1000

Чтобы повысить зарплату до 500 долларов, придется «подзанять еще немного», сказал БДГ экономист Леонид Злотников.

"Нужно будет повысить зарплату на 30% среднюю зарплату, а она и так понижается. Почему понижается? Нет доходов у предприятий. Я не вижу, за счет чего можно повысить", — добавил эксперт.

По его подсчетам, чтобы средняя зарплата выросла на 30%, нужно повысить производство ВВП на 15-20%. В иных случаях, страну ожидает инфляция, которая "съест" рост доходов населения. "Можно приватизировать предприятие, например, продать «Беларуськалий», и за год его «проесть», но после этого ситуация в экономике будет еще хуже", — пояснил Злотников.

Еще хуже ситуация будет при попытке повысить среднюю зарплату до тысячи. "Может ли он дать тысячу? Сейчас не может", — уверен экономист.

Чтобы повысить до тысячи, нужно найти около 600 долларов дополнительно, поясняет он, и к тому же еще повысить не только зарплаты, а социальные пособия, пенсии и проч. "На сегодня больше 50% ВВП занимает зарплата, с социальными пособиями и если их повысить более, чем в два раза, а это еще 60% ВВП, если он останется тем же", — отметил Леонид Злотников.

То есть, говорит эксперт, сегодняшнего белорусского ВВП просто не хватит, у государства не останется денег вообще ни на что, в том числе и на выплату долгов. "Это нонсенс", — заключил Злотников.

Справка БДГ

По данным Белстата, средняя реальная зарплата (учитывая рост цен) в Беларуси за 2016 года сократилась на 4%. Зарплаты в Беларуси падают уже более полутора лет.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросла на 84 рубля и составила 801,6 рубля (около 400 долларов). Это ниже прогноза Минэкономики, которое ожидало рост показателя в декабре до 884,1 рубля.