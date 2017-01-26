МИНСК, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Сербии Александр Вучич во главе сербской делегации находится в Минске с двухдневным визитом, он уже провел встречи со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым, главами верхней и нижней палат белорусского парламента и подписал ряд международных документов.Sputnik анализирует основные белорусско-сербские договоренности.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: Беларусь и Сербия расширят сотрудничество

Сборочные СП в Сербии

Встречаясь в четверг в Минске с Вучичем, белорусский премьер Андрей Кобяков заявил, что Беларусь и Сербия намерены в ближайшее время достичь товарооборота в 500 миллионов долларов в год.

"Наши страны давние и надежные партнеры. Какие бы события ни происходили в мире, в Беларуси искренне и по-доброму относятся к братскому сербскому народу. Сербия для Беларуси важный торгово-экономический партнер — единственная страна в Европе за пределами постсоветского пространства, с которой реализуется соглашение о свободной торговле", — сказал Кобяков.

Он отметил, что за семь лет действия договора о свободной торговле товарооборот двух стран вырос в семь раз, достигнув в рекордном 2015 году уровня 250 миллионов долларов. При этом в январе-ноябре 2016 года товарооборот составил только 102,8 миллиона долларов. "Увеличение товарооборота до 500 долларов США в ближайшие годы — это реальная планка взаимного сотрудничества", — сказал Кобяков.Для этого он предложил переходить на прямые поставки товаров между странами, минуя посредников, в том числе создавая совместные торговые компании и сборочные производства. "Уже сейчас нужно включиться в налаживание кооперационных связей и сборочных производств", — добавил белорусский премьер.В четверг Беларусь и Сербия подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в 2017-2018 годах, которая создаст наиболее полные условия для реализации потенциала белорусско-сербского сотрудничества. По словам Кобякова, предприятия республики по многим направлениям представляет конкуренцию западным компаниям, что "очень выгодно для Сербии, так как позволяет получить новые технологии, создать новые рабочие места".Он уточнил, что Белоруссия среди прочего готова создать в Сербии сборочное производство пожарных машин на базе МАЗа. Кобяков пообещал, что Вучич посетит завод и лично увит аналогичный автомобиль на базе МАЗа, созданный в сотрудничестве с российскими партнерами. "Мы также заинтересованы в создании международного холдинга по производству автокомпонентов", — добавил белорусский премьер.[9:21:50] Елена Ольшанская: Истребители и средства ПВО

Делегация правительства Сербии обсудила с руководством Беларуси возможность закупки вооружений на выгодных условиях. В четверг днем глава государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев и министр обороны Сербии Зоран Джорджевич подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

"В сфере военно-технического сотрудничества мы начали разговаривать о закупках дополнительных орудий и оружия для армии Сербии. Речь идет, прежде всего, о защите нашего неба и потенциальной покупке на самых выгодных условиях истребителей и средств ПВО. Мы также разговаривали о системах, которые до последнего времени наша страна не могла иметь, а сейчас и об этом можем размышлять", — заявил Вучич Радио и телевидению Сербии (РТС).

Премьер Сербии добавил, что с белорусской стороной также обсуждались возможности совместного производства боеприпасов и оружия для продажи третьим странам.

Представители Беларуси и Сербии подписали в четверг в Минске ряд соглашений, в том числе о военно-техническом сотрудничестве. Также стороны подписали программы сотрудничества в областях спорта, туризма, охраны здоровья.Глава правительства Сербии особо отметил хорошие политические отношения двух стран. "Республика Беларусь уважает суверенитет и территориальную целостность Республики Сербия и оказывает нам полную поддержку во всех международных организациях", — сказал Вучич.Он заявил, что Сербия так же действует в отношении Беларуси.

Встречи в парламенте

В четверг Александр Вучич побывал в Овальном зале белорусского парламента, где встретился с председателем Совета республики Беларуси Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи Мясникович подчеркнул, что двум странам, помимо торговли, развивать промышленную кооперацию, сотрудничать в банковской сфере и реализовывать инновационные проекты. Председатель верхней палаты парламента заметил, что в Сербии уже успешно функционируют сборочные производства по выпуску белорусских тракторов и грузовых автомобилей.

"Но есть определенные трудности с расчетами. Хотелось бы, чтобы оплата за машинокомплекты осуществлялась в соответствии с контрактными условиями. Нам можно обсуждать варианты новых перспективных форм сотрудничества", — добавил Мясникович.

В этой связи Мясникович напомнил, что ранее Беларусь хотела участвовать в приватизации в Сербии заводов холдинга "Первая пятилетка", которые "специализируются на гальванике, гидравлических системах и термообработке", однако этот проект не был реализован. Теперь его актуальность пропала, поскольку Беларусь создала у себя такие производства.

Он также предложил Сербии сотрудничество в банковской сфере.

"Белорусское законодательство позволяет кредитовать зарубежных импортеров (белорусской продукции — Sputnik). Сербская сторона, Банк развития и МАЗ могли бы вернуться к этому вопросу. Мы бы были признательны, если бы было ваше поручение по развитию экспортного кредитования", — сказал спикер верхней палаты.

Он также высказался за увеличение количества совместных инновационных проектов, заметив, что пока стороны реализуют лишь пять научно-технических проектов, что мало.

В свою очередь спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко высказался за более активное сотрудничество между странами, в том числе на парламентском уровне, предложив парламентариям обоих государств провести совместное заседание и более активно вносить исполнительным властям предложения по взаимодействию между Белоруссией и Сербией.

"Мы серьезно подходим к сотрудничеству в международных организациях, в частности, ООН и ее структурах, ПА ОБСЕ, ПАСЕ. Надо наращивать взаимодействие и в этих организациях, искать новые формы сотрудничества", — сказал он.