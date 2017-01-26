Литва уже давно стала для большинства белорусов не далекой и загадочной заграницей, но близким и почти родным домом: в сфере интересов простых граждан туризм, шоппинг и досуг. Однако у представителей бизнеса свои критерии для сближения, и время показывает, что теперь Минск и Вильнюс объединяют уже не только заверения в готовности сотрудничать, но и совместные проекты и совместные капиталы.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь поднялась на 37 позицию в рейтинге Doing Business

По данным посольства Беларуси в Литве, в республике работает больше 500 компаний с литовским капиталом. В среднем в год инвестиции Литвы в белорусский бизнес оцениваются в 230-250 миллионов долларов, белорусские в Литву — на порядок скромнее.

Sputnik вспоминает самые крупные проекты литовского бизнеса в стране.

Без местных партнеров тяжело

По оценке посольства Литвы в Беларуси, большая доля литовских инвестиций в республике представляет собой развитие уже существующих проектов, хотя есть и ряд новых. Еще недавно литовские компании работали в Беларуси через белорусских партнеров, а теперь уверенно реализуют производственные проекты самостоятельно и, создается впечатление, не опасаются высоких рисков. Примечательно, что сейчас инвесторы готовы вкладывать в белорусские проекты не только средства, но и современные технологии — еще несколько лет назад ситуация была принципиально иной.



© Sputnik Оксана Джадан Латвия сожалеет, что Литва смогла забрать белорусский транзит

С введением Россией ответных санкций и продуктового эмбарго деятельность литовских компаний на белорусском рынке активизировалась. Вначале литовские компании охотно поставляли белорусским предприятиям сырье на переработку (молоко, фрукты, мясо птицы), однако девальвация белорусского рубля прекратила эту практику. Тем, кто хотел остаться работать в Беларуси, пришлось прийти в страну и развивать здесь собственные производства.

Такой разный ритейл

За последние несколько лет литовские компании стабильно присутствуют на белорусском рынке розничной торговли — причем как в продовольственном ритейле, так и на рынке торговли стройматериалами.

В 2014-2015 годах в республике открыты магазины сетей с литовским капиталом "Соседи", Mart Inn и "ОМА" — строительный гипермаркет.

Владельцем торговой сети "Соседи", оператором которой выступает компания Libretik Group, является бизнесвумен Алма Яунцемене, по информации литовских СМИ — дочь Юозаса Будрикиса, автодилера и основателя в прошлом известной торговой сети Pas Juozapą. Компании "Либретик" также принадлежат магазины формата "у дома" под брендом "Тропинка". Кроме того, в Минске компания приобрела акции "Гастронома Шепичи".

Ранее Яунцемене также активно занималась импортом плодоовощной продукции, однако после реакции антимонопольных органов Беларуси на деятельность ее компании "Фруктиимпорт", первенство на фруктовом рынке республики перешло к группе "Евроторг".

Алме Яунцемене также принадлежат сети пиццерий и ресторанов "Темпо" и "Васильки".

Еще один известный ритейлер — сеть магазинов Mart Inn, которой управляет компания "Март Инн Фуд", принадлежащая, в свою очередь, литовской VP grupe. Сегодня сети принадлежит 29 магазинов, ее совладельцем является литовский бизнесмен Миндагаускас Марцинкявичюс, миноритарий VP grupe.

В 2015 году "Март Инн Фуд" оказалась втянута в брендовую войну : литовская сеть Maxima, также входящая в VP grupe, обвинила ее в копировании стандартов бизнеса и корпоративного стиля. Исковые требования Maxima оцениваются в 300 миллионов евро, уже определено, что дело будет рассматриваться в литовском суде.



© Sputnik/ Maxima обвиняет Mart Inn в копировании дизайна и бизнес-концепции

Также в Беларуси работает сеть из 13 строительных гипермаркетов ОМА — совладельцем сети выступает литовская компания Senukai. Если в 2015 году шла речь о возможном уходе этого проекта из республики, то уже в марте 2016 года владельцы ОМА заявили о планах инвестировать 50 миллионов евро на открытие в Минске торгово-логистического центра с созданием базового предприятия.

Гомеле" title="Гипермаркет ОМА открылся в Гомеле" class="">

Гомеле" title="Гипермаркет ОМА открылся в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Гипермаркет "ОМА" открылся в Гомеле

В 2016 году компания также занималась подготовкой к вводу в эксплуатацию еще двух гипермаркетов в Минске и Бобруйске.

Индейка, мебель и энергетика

Из знаковых проектов стоит выделить создание литовской Vakaru medienos grupe мебельного кластера в Могилеве.

Кроме того, в 2014-2015 годах был построен и заработал ветеринарно-санитарный утилизационный завод "АРВИ — БИОВАСТ", есть несколько завершенных проектов литовскими строительными компаниями. Введен в эксплуатацию проект группы компаний "АРВИ" по выращиванию и переработке мяса индейки в Лидском районе.



© Фото: BIOVAST BIOVAST LIDA – завод по сбору, утилизации и переработке побочных продуктов животного происхождения

Из всех проектов по возобновляемой энергетике, по мнению бывшего посла Литвы в Беларуси Эвалдаса Игнатавичюса, наиболее успешным можно назвать проект компании "Модус Групп", которым владеет литовская компания Modus energija. Так, крупнейший сельскохозяйственный холдинг Беларуси "Агрокомбинат "Мачулищи" привлек литовского инвестора в создание сети биогазовых станций. В течение 2017-2018 годов на базе сельхозпредприятий агрохолдинга будут построены восемь биогазовых установок общей мощностью 8 МВт. По оценкам специалистов, инвестиционная стоимость установки мощностью 1 МВт составляет 2 миллиона евро.

Также в 2014 году "Модус Групп", БПС-Сбербанк и Миноблисполком подписали меморандум о реализации инвестпроекта по строительству и эксплуатации солнечной электростанции в Мядельском районе. Ее расчетная стоимость оценивалась в 10,2 миллиона евро.

Белорусский бизнес в Литве

В отличие от литовцев, которые много и охотно инвестируют в Беларусь, белорусские инвестиции в Литву выглядят гораздо скромнее — это порядка 30 миллионов евро в год.

В основном белорусский бизнес в соседней стране представлен дочерними и сбытовыми структурами белорусских машиностроительных предприятий — МТЗ, МАЗ, Амкодор и других, а также торговыми сетями концерна "Белнефтехим" и его подведомственных предприятий.

В то же время белорусский спецэкспортер нефтепродуктов — Белорусская нефтяная компания (БНК) имеет долгосрочные договоры с терминалами в порту Клайпеда.



© Sputnik Андрей Александров Клайпедский морской порт

В этом же порту в 2013 году приобрел часть терминала BKT белорусский производитель калийных удобрений ОАО "Беларуськалий", затем он увеличил свою долю в собственности.

О частных инвестициях белорусских граждан в бизнес в Литве известно немного.

Калининград — главный конкурент

Калининградская область России успешно соперничает с Беларусью за наилучшие условия для литовского бизнеса.

С началом действия ответных санкций РФ в отношении стран Европы литовские компании, которые работали в этом регионе России, столкнулись с некоторыми сложностями. Труднее всего пришлось тем, кто ранее получал сырье из Литвы или ЕС и с введением санкций утратил эту возможность. Однако, к примеру, компания "Вичюнай-Русь" (дочка литовской Viciunai) полностью обеспечила себя сырьем с российского рынка и сохранила свои позиции на рынке.

Несколько снизилась в 2015-2016 годах активность строительных компаний. К примеру, компания "Паневеже статибос" временно приостановила работу.

В сентябре 2016 года стало известно о том, что белорусская дочка Viciunai (владелец бренда Vici) "Вичюнай Бел" лишилась статуса резидента свободной экономической зоны "Минск".

По информации литовских СМИ, владелец холдинга Viciunai Висвалдас Матийошайтис отказался от планов строительства под Минском крупного предприятия по переработке морепродуктов. Белорусская "дочка" холдинга, которая должна была его строить, лишилась статуса резидента СЭЗ "Минск". Таким образом, по мнению литовских изданий, можно говорить о том, что известный литовский бизнесмен решил свернуть бизнес в Беларуси.



© Фото: Vičiūnai Group Производство продуктов из сурими: крабовые палочки Vici

"Вичюнай Бел" была зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ в середине 2010 года и планировала инвестировать около пяти миллионов долларов в строительство крупного завода по переработке морепродуктов. Однако за все время своего нахождения в статусе резидента СЭЗ инвестор не предпринял практически никаких действий по реализации инвестпроекта.

Негативное влияние на реализацию проекта оказала длительная процедура по отводу земельного участка для строительства завода. Затягивание сроков строительства завода проходило на фоне трудностей, которые холдинг испытывал вследствие мирового финансового кризиса. Кроме того, вхождение на белорусский рынок, по мнению инвестора, осложнялось тем, что в Беларуси работает достаточно мощный конкурент — брестский "Санта-Бремор" известного бизнесмена Александра Мошенского.

Стоит учесть, что у Матийошайтиса были планы перенести в Беларусь производство из Калининграда, поскольку он рассчитывал на большие объемы экспорта в страны ЕАЭС, и белорусская логистика казалась ему более привлекательной. Для обеспечения будущих логистических потребностей нового производства одновременно с "Вичюнай Бел" была зарегистрирована компания "Вичюнай Логистик". Статуса резидента СЭЗ она не имела, но намеревалась построить под Минском крупный логистический центр с заявленным объемом инвестиций в три миллиона долларов. С утратой "Вичюнай Бел" статуса резидента этот проект тоже не будет реализован.