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За 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность промышленных организаций по кредитам и займам выросла почти вдвое
27.01.2017 10:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам промышленных организаций Беларуси на 1 декабря 2016 года составила 1 млрд 492,7 млн рублей. По сравнению с 1 января прошлого года этот показатель увеличился на 89% (в 1,9 раза), за ноябрь — на 1,3%, сообщает Белстат.
Просроченная кредиторская задолженность с начала прошлого года увеличилась на 14,8% и составила 2 млрд 850,6 млн рублей, с 1 ноября — сократилась на 1,6%.
В целом кредиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила 16 млрд 215,9 млн рублей, или на 18% больше, чем на 1 января, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября.
Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась с начала прошлого года на 4,7% и к 1 декабря составила 771,2 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,8%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала 2016 года выросла на 1,4% (до 4 млрд 793 млн), за ноябрь — снизилась на 1,3%.
Проблема дебиторской задолженности белорусских предприятий периодически обсуждается на уровне главы государства.
Марина Носова, БелаПАН.
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За 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность промышленных организаций по кредитам и займам выросла почти вдвое
Минск, 27 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам промышленных организаций Беларуси на 1 декабря 2016 года составила 1 млрд 492,7 млн рублей. По сравнению...
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