Минск, 27 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам промышленных организаций Беларуси на 1 декабря 2016 года составила 1 млрд 492,7 млн рублей. По сравнению с 1 января прошлого года этот показатель увеличился на 89% (в 1,9 раза), за ноябрь — на 1,3%, сообщает Белстат.



В целом задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2016 года составила 35 млрд 373,6 млн рублей — на 2,8% больше, чем на 1 января, и на 2% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Просроченная кредиторская задолженность с начала прошлого года увеличилась на 14,8% и составила 2 млрд 850,6 млн рублей, с 1 ноября — сократилась на 1,6%.

В целом кредиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила 16 млрд 215,9 млн рублей, или на 18% больше, чем на 1 января, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась с начала прошлого года на 4,7% и к 1 декабря составила 771,2 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,8%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала 2016 года выросла на 1,4% (до 4 млрд 793 млн), за ноябрь — снизилась на 1,3%.



Просроченная дебиторская задолженность выросла с начала 2016 года на 14,1% и составила 3 млрд 897,2 млн рублей, с 1 ноября — выросла на 1,8%.



Дебиторская задолженность на 1 декабря составила 15 млрд 377,4 млн рублей, или на 15,5% больше, чем на 1 января 2016 года, и на 2,1% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.



Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась с начала прошлого года на 8,7% и составила 863,9 млн рублей. С 1 ноября она снизилась на 1,2%. В целом внешняя дебиторская задолженность с начала 2016 года выросла на 11,6% до 4 млрд 492,3 млн, за ноябрь — выросла на 0,3%.



Эксперты считают, что искать решение проблемы необслуживаемых долгов, которые увеличиваются на балансе банков, следует в реальном секторе экономики: предприятия оказались неконкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках. Сказывается также сужение рынков сбыта из-за рецессии у основного торгового партнера — России и фискальная политика властей, что ведет к вымыванию оборотных средств и вынуждает предприятия брать кредиты на погашение долгов перед поставщиками и бюджетом.

Проблема дебиторской задолженности белорусских предприятий периодически обсуждается на уровне главы государства.



Как сообщил в сентябре 2016 года журналистам генпрокурор Александр Конюк, с начала года Генеральной прокуратуре Беларуси с помощью российских коллег удалось вернуть в страну 50 млн долларов внешней дебиторской задолженности. В 2015 году, по его словам, также с помощью Генпрокуратуры России в Беларусь удалось вернуть около 20 млн долларов внешней дебиторской задолженности. "Для меня на сегодня это главная тема, — заявил Конюк. — Мы эти проблемы будем решать и неформальным путем. Личностные контакты — основа основ".

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Марина Носова, БелаПАН.