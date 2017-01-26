Посткоммунистические страны Европы уже более 27 лет как «пересели» на капиталистические рельсы. Однако неумелая смена биполярных экономических моделей обернулась неравномерным распределением богатств в бывших социалистических государствах. Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев представил в четверг в Минске доклад «Переход к рыночной экономике для всех. Равные возможности в мире неравенства», в котором на основе цифр и фактов объяснил суть, механизм и последствия имущественного неравенства.



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«Вы можете попасть в ситуацию, где все выгоды от реформ достаются меньшинству»

Доклад о переходном процессе к рыночной экономике Сергей Гуриев назвал уникальным по причине массовости и последовательности опросов, на котором основан отчет. Опрос Life in Transition («Жизнь в переходный период») охватывает более 51 000 домохозяйств в 34 странах, примерно по 1500 домохозяйств в каждой стране. Выборка покрывает 29 посткоммунистических стран, а также Германию, Грецию, Италию, Кипр и Турцию. Первый раунд опроса состоялся в 2006 году, второй раунд — в 2010-ом и третий — в 2016-ом. В последнем раунде исследователи проводили опрос в тех же местах, что и в 2010 году, чтобы посмотреть, как изменились отношения у респондентов к реформам, неудовлетворенности жизнью, доверию к друг другу и так далее.

«Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развитые страны, в том числе проблемы, приводящие к неожиданным экономическим изменениям, — это те самые проблемы, с которыми столкнулись посткоммунистические государства, — объясняет суть исследования Гуриев. — Если выигрыш от реформ распределен неравномерно, большинство людей начало сомневаться в полезности реформ, что привело к власти популистов, которые обратили реформы вспять. А некоторые из них сделали так, что с ними стало трудно бороться на выборах».

По данным опроса, 44% населения бывших социалистических стран сократили отставание от граждан развитых государств по среднему доходу. У остальных 56% доходы либо падали, либо росли настолько медленно, что отставание от развитых стран увеличивалось.

«Вот почему средние величины обманчивы, вы можете попасть в ситуацию, где все выгоды от реформ достаются меньшинству, а не большинству. И тогда не надо удивляться, что большинство голосует против реформ, а к власти приходят политики, которые сворачивают реформы, несмотря на то, что эти изменения приносят выгоду с точки зрения экономического развития», — пояснил эти результаты опроса эксперт.

К примеру, по результатам отчета в России, 10% населения за период 1989—2016 гг. увеличили свои доходы на 110%. Рост доходов самых бедных жителей страны оказался отрицательным. Однако средний рост доходов россиян за 27 лет составил 70%. В среднем доходы росли быстрее, чем в западных странах, но не так однородно.



Именно такой график является типичным для посткоммунистических стран, где меньшинство выиграло больше от реформ, чем большинство.



В Беларуси средний рост доходов за аналогичный период оказался выше — 80%. Доходы самых бедных выросли на 60%, а самых богатых — на 100%. Можно сказать, что Беларусь прошла этот период с гораздо меньшим ростом неравенства и с гораздо меньшим увеличением доли богатых людей. Правда, с 1989 по 1996 от реформ проиграли все слои населения страны, что, наверное, объясняет результаты голосования на выборах в те годы, предположил Гуриев.

Если оценивать весь регион, то в период с 1989 по 2016 гг. 5% жителей посткоммунистических стран увеличили свои доходы на 110%, бедные жители подняли этот результат более, чем на 60%, а средний класс вырос на 40%. В целом в посткоммунистических странах максимальный выигрыш от реформ получило 27% населения.





Судя по отчету ЕБРР, в Беларуси все люди могут сказать, что их доходы росли достаточно быстро за период с 1989 по 2016 гг., поэтому страна сократила отставание по доходам от «Большой семерки». Хотя в целом в регионе бывших социалистических государств речь идет о меньшинстве — 44% населения.





Рекордсмены по миллиардерам и влияние богатства на политические процессы

По словам главного экономиста ЕБРР, имущественное неравенство в регионе остается умеренным, но людьми воспринимается как высокое и растущее. Это может говорить, в первую очередь, о разрыве между верхним 1% населения и остальными 99%.

«Наш регион уникален в том смысле, что если мы исключим самые богатые страны, то среди развивающихся стран в нашем регионе непропорционально много миллиардеров. У нас богатство миллиардеров больше, чем наша доля в глобальном ВВП, — отмечает Гуриев. — В нашем регионе, в единственном среди всех регионов мира, большинство богатств миллиардеров объясняются природными ресурсами — более 50%. По большей части речь идет о таких странах, как Россия, Казахстан и Украина. В других регионах добыча природных ресурсов облагается налогами таким образом, что миллиардные состояния приходится создавать в других отраслях: финансах, промышленности, инновациях и так далее».





Как объяснил эксперт, неравенство формируется чаще всего из-за концентрации большой доли богатств у малой группы людей. По его мнению, люди обеспокоены не тем, что в стране слишком много богатых, а тем, что богатые используют свое богатство для непропорционального влияния на политические процессы.

«В наших странах действительно есть много людей, которые обладают крупными индустриальными активами. Свои деньги они вкладывают во влияние на политические процессы и приобретение средств массовой информации для того, чтобы изменить правила игры и заработать еще больше денег на индустриальных активах. Таким образом защититься от конкуренции, изменить правила налогообложения и тому подобное», — объясняет спикер.

Для противостояния нечестным игрокам рынка Гуриев предлагает установить налоги на непродуктивное богатство: наследство и природные ресурсы. А также повысить качество госуправления, судебной системы и политической прозрачности.

Впрочем, главный экономист ЕБРР советует реформировать еще и институт государственной собственности на постсоветском пространстве из-за похожего влияния госкомпаний на политические процессы. Если настоящая частная собственность, защищенная законом и судом, это независимый игрок на рынке, то, по словам Гуриева, госкомпания — это то, чем государство пользуется для решения своих политических целей.

«Люди, которые работают там, знают — если их попросят правильно проголосовать, они так и сделают. Если их попросят пожертвовать деньги на какой-нибудь социальный проект или политическую кампанию, они и это сделают. И в этом смысле никто не хочет утрачивать контроль над госпредприятием», — разъясняет свою точку зрения эксперт.

Если вернуться к вопросу неравенства и его источников, не связанным с концентрацией богатств у ограниченной группы людей, то, по мнению Гуриева, наиболее важным является распределение возможностей и обеспечение равенства возможностей. В целом речь идет о доступе к общественным благам, к образованию, к медицине и прочему.

Правда, на неравенство возможностей могут во многом повлиять не только уровень дохода, но и те факторы, которые от людей не зависят: место рождения, уровень образования родителей, пол, этнический фактор.

«У нас половина неравенства объясняется неравенством возможностей. Это неэффективно. Неравенство возможностей и неравенство доходов зависят друг от друга, — рассказывает Гуриев. — Потому что если у вас есть неравенство возможностей (если кто-то родился бедным, то он будет бедным, а если кто-то богатым, то он и останется богатым), то неравенство доходов будет самовоспроизводиться. И наоборот, если у вас есть неравенство доходов, то дети из бедных семей, скорее всего, не получат доступ к хорошему образованию и, соответственно, возникнет неравенство возможностей».

Чтобы разорвать этот порочный круг, по мнению эксперта, социально-экономическая политика должна обеспечивать доступ к хорошему образованию даже детям из бедных необразованных семей. Беларусь в этом плане является типичной среднестатистической страной: в ней неравенство на треть объясняется факторами, на которое люди не могут повлиять, на оставшиеся две трети — могут.

40% белорусов удовлетворены жизнью, а 80% имеют счета в банке

За последние 6 лет, согласно отчету ЕБРР, уровень удовлетворенности жизнью в посткоммунистических странах существенно вырос. Как рассказал спикер, раньше в наших странах наблюдался аномально низкий уровень удовлетворенности жизнью. Это означало, что люди, которые жили в посткоммунистических странах, были менее счастливы, чем люди с таким же доходом, проживавшие в других странах. По уровню удовлетворенности жизни Беларусь находится на линии тренда: этот показатель у населения нашей страны чуть выше 40%.





По данным доклада, в основном реформы были болезненны для тех людей, которые родились в менее образованных семьях. Причем люди, которые родились до реформ, менее счастливы, чем люди, которые родились после. Тут есть эффект распределения, объясняет Гуриев, если мы будем спрашивать, кто был более счастлив во время реформ, то это будут в основном люди, которые родились в благополучных семьях, с хорошим образованием. А у кого, к примеру, один родитель был только со средним образованием, у них уровень жизни был ниже.

«Необходимо понимать, когда мы разрабатываем реформы, следует думать, что будет с их поддержкой или отторжением. Если в первые годы реформы приводят к социально-экономическому ухудшению качества жизни населения, то, естественно, есть опасность того, что оппоненты реформ придут к власти и развернут их, — предупреждает главный экономист ЕБРР. — При разработке реформ мы должны думать о таком сценарии, где те, кто проигрывает, получают компенсацию с самого начала. Попытки убедить людей потерпеть, обещая, что потом у них все наладится, могут не сработать».

Что касается доступа к финансовым услугам, то в Беларуси около 80% населения имеют счет в банке. И среди молодых людей и людей старшего возраста, мужчин или женщин нет никаких различий в доступе к финансовым услугам.





Иностранные банки, в свою очередь, действительно облегчают доступ к финансовым услугам. Но в большинстве случаев это необходимо людям из среднего класса. А самым бедным нужны не только иностранные банки, но и государственная поддержка.

В конце выступления у Гуриева поинтересовались, какими бы были его первые распоряжения на посту премьер-министра Беларуси при условии, что банки деньги не дают. Спикер сперва отшутился, отметив, что его действия были бы вполне в русле рекомендаций международных финансовых институтов, а в этом случае проблем с финансированием не было бы. «Рост экономики больше не может поддерживаться в этой экономической модели. Это связано и с проблемами в России, бурный экономический рост в которой вряд ли будет наблюдаться в ближайшем будущем. Поэтому надо искать новые идеи, — предложил эксперт. — Эти идеи заключаются в повышении качества работы госкомпаний и приватизации. Без макроэкономической реструктуризации не будет никаких инвестиций, никакого экономического роста. Инфляция должна быть низкой и предсказуемой, иначе инвестиции будут оставаться на низком уровне».