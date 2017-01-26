Минск, 27 января. В январе—ноябре 2016 года чистый убыток убыточных промышленных организаций Беларуси составил 1 млрд 45 млн рублей — на 39,2% меньше, чем за такой же период 2015 года, сообщил Белстат. Чистый убыток на одну убыточную организацию снизился на 26,4% до 2 млн 530,3 тыс. рублей.

Количество убыточных организаций сократилось с 500 в январе—ноябре 2015 года до 413 в январе—ноябре 2016 года. Их удельный вес в общем количестве организаций уменьшился с 30,1 до 24,8%.



Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций промышленности в текущих ценах составила 80 млрд 826,2 млн рублей, что на 12,8% больше, чем в январе—ноябре 2015 года.



Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 13,8% и достигла 63 млрд 443,2 млн рублей.



Чистая прибыль всех промышленных организаций выросла на 40,3% и составила 2 млрд 160 млн рублей, прибыль от реализации выросла на 0,9% до 6 млрд 529,7 рублей.



Рентабельность продаж составила 8,1% против 9% в 2015 году, рентабельность реализованной продукции — 10,3% против 11,6%.



Длительное время наблюдался довольно значительный рост чистого убытка, с осени он стал снижаться относительно соответствующих периодов 2015 года.



В комментарии БелаПАН председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) Александр Швец отметил, что на снижение чистого убытка в промышленности в большей степени повлияли внешние факторы: повышение цен на нефть и укрепление российского рубля, что "играет Беларуси на руку". "Без наших субъективных движений и мер в промышленности финансовую ситуацию на предприятиях не исправить", — считает Швец. "Движение в сторону некоторого улучшения лежит вне нашей страны, хотя нужно отметить, что правительство ведет работу по оптимизации затрат и принимает ряд мер, которые могли тоже повлиять, но, думаю, это второстепенный фактор", — считает руководитель бизнес-союза.

Напомним, в послании народу и парламенту 21 апреля прошлого года Александр Лукашенко назвал снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции стратегическим направлением повышения конкурентоспособности экономики. Он подчеркнул, что перед госорганами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости продукции на 25%. "Всего лишь на 25%, а ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее значительно ниже, чем у нас", — добавил он.



На это Швец заметил: "Когда готовился указ № 78, в котором поставлена задача сокращения себестоимости на 25%, не совсем красиво по отношению к президенту поступили разработчики документа. Любой нормальный экономист понимает, что надо посмотреть на структуру себестоимости, которая, как правило, состоит из затрат на зарплату, энергозатрат и затрат на комплектующие. Последние составляют очень приличную долю. С одной стороны, президент ставит задачу увеличивать зарплату до 500 долларов. И это важная справедливая задача, но она не коррелирует с задачей по снижению себестоимости. По энергоносителям также не наблюдается снижение цен, как на материалы и комплектующие. Все остальные издержки могут уложиться в 5-7% от себестоимости. Нереально ставить задачу по снижению себестоимости на 25%, не принимая стратегических мер по снижению цен на сырье и материалы, на энергоносители, доли зарплаты, по снижению налогов".



Относительно надежды властей на улучшение экономики промышленных предприятий в текущем году председатель БНПА считает, что это возможно, но зависит от состояния экономики в России. "Исходя из нашего технологического уклада, исторических трендов по товарообороту — все наши и плюсы и минусы связаны с ситуацией в РФ. Если нефть будет дорожать, российский рубль укрепляться, мы получим дивиденды. Мы ждем эти тенденции в 2017 году. Тренд осторожного роста в белорусской промышленности, с нашей точки зрения, имеет объективные причины. Но не проводя кардинальных изменений, мы вряд ли получим существенный рост в перспективе", — считает Швец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снижение чистого убытка убыточных промышленных организаций Беларуси за год почти на 40% эксперт объясняет внешними причинами Минск, 27 января. В январе—ноябре 2016 года чистый убыток убыточных промышленных организаций Беларуси составил 1 млрд 45 млн рублей — на 39,2% меньше, чем за такой же...

Марина Носова, БелаПАН.