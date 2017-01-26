|
Минтруда: без помощи бюджета ФСЗН не справляется с выплатами
27.01.2017 11:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв- Sputnik. Без помощи республиканского бюджета фонд социальной защиты населения ни справился бы с выплатами пенсий, заявил в пятницу замглавы Минтруда и соцзащиты Валерий Ковальков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министерство поясняет постепенное повышение необходимого страхового стажа для выплаты пенсий по возрасту тем, что траты ФСЗН в последние годы стала превышать доходы фонда.
"На сумму 14 триллионов рублей помог в прошлом году республиканский бюджет. Фонд стал убыточным и не может без поддержки. В декабре бюджет финансировал уже и перерасчет пенсий", — признал Ковальков.
В Минтруда не согласны с тезисом о том, что люди "не доживают до пенсий". Согласно данным ведомства, сейчас средний период получения пенсий равняется 21,5 годам, а необходимый страховой стаж остается ниже этого показателя.
Уже в 2017 рублей для получения пенсий необходимый страховой стаж составляет 16 лет, и он постепенно продолжит подниматься. Женщинам с пятью детьми требование к стажу меньше — пять лет. Также планируется усовершенствовать законодательство и так, чтобы учитывать все возможные ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшем году республиканский бюджет помог фонду на сумму в размере 14 триллионов неденоминированных рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии