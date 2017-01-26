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Минтруда: без помощи бюджета ФСЗН не справляется с выплатами

27.01.2017 11:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв- Sputnik. Без помощи республиканского бюджета фонд социальной защиты населения ни справился бы с выплатами пенсий, заявил в пятницу замглавы Минтруда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Минтруда: без помощи бюджета ФСЗН не справляется с выплатами
© Sputnik / Виктор Толочко
Минтруда: уровень доходов к пенсиям привязывать неправильно

Министерство поясняет постепенное повышение необходимого страхового стажа для выплаты пенсий по возрасту тем, что траты ФСЗН в последние годы стала превышать доходы фонда.

"На сумму 14 триллионов рублей помог в прошлом году республиканский бюджет. Фонд стал убыточным и не может без поддержки. В декабре бюджет финансировал уже и перерасчет пенсий", — признал Ковальков.

В Минтруда не согласны с тезисом о том, что люди "не доживают до пенсий". Согласно данным ведомства, сейчас средний период получения пенсий равняется 21,5 годам, а необходимый страховой стаж остается ниже этого показателя.

Уже в 2017 рублей для получения пенсий необходимый страховой стаж составляет 16 лет, и он постепенно продолжит подниматься. Женщинам с пятью детьми требование к стажу меньше — пять лет. Также планируется усовершенствовать законодательство и так, чтобы учитывать все возможные ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем году республиканский бюджет помог фонду на сумму в размере 14 триллионов неденоминированных рублей.

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