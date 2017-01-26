МИНСК, 27 янв- Sputnik. Без помощи республиканского бюджета фонд социальной защиты населения ни справился бы с выплатами пенсий, заявил в пятницу замглавы Минтруда и соцзащиты Валерий Ковальков.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтруда: уровень доходов к пенсиям привязывать неправильно

Министерство поясняет постепенное повышение необходимого страхового стажа для выплаты пенсий по возрасту тем, что траты ФСЗН в последние годы стала превышать доходы фонда.

"На сумму 14 триллионов рублей помог в прошлом году республиканский бюджет. Фонд стал убыточным и не может без поддержки. В декабре бюджет финансировал уже и перерасчет пенсий", — признал Ковальков.

В Минтруда не согласны с тезисом о том, что люди "не доживают до пенсий". Согласно данным ведомства, сейчас средний период получения пенсий равняется 21,5 годам, а необходимый страховой стаж остается ниже этого показателя.

Уже в 2017 рублей для получения пенсий необходимый страховой стаж составляет 16 лет, и он постепенно продолжит подниматься. Женщинам с пятью детьми требование к стажу меньше — пять лет. Также планируется усовершенствовать законодательство и так, чтобы учитывать все возможные ситуации.