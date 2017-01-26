﻿ В ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось более чем на 120 млн долларов США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось более чем на 120 млн долларов США

27.01.2017 11:57 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 27 января. В ноябре 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 123,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический комитет.

По уточненным данным, в январе 2016 года сальдо было положительным (68,8 млн долларов), в феврале — отрицательным (57,5 млн), так же как и в марте (103 млн), апреле (81,9 млн) и мае (120,2 млн). В июне сальдо вновь было положительным — 110,9 млн, так же как и в июле — 193,5 млн, августе — 122,8 млн и сентябре — 259,5 млн. В октябре сальдо опять стало отрицательным — 136,8 млн.

В январе—ноябре 2016 года сальдо внешней торговли товарами и услугами было положительное и составило 132,5 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года положительное сальдо составляло 313,7 млн долларов).

Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило 0,3% при прогнозе на 2016 год минус 0,2-0,4%.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе—ноябре 2016 года составил 53 млрд 855,3 млн долларов США (на 10,1% меньше аналогичного показателя 2015 года), в том числе экспорт — 26 млрд 993,9 млн (на 10,4% меньше), импорт — 26 млрд 861,4 млн (на 9,9% меньше). По прогнозу властей, экспорт товаров и услуг в 2016 году должен вырасти на 3,5%.

Как отметил Белстат, определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе—ноябре 2016 года составила 77,4%. Услуги занимали 22,6%, и по сравнению с январем—ноябрем 2015 года их доля увеличилась на 2,6 процентного пункта.

По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в январе—ноябре 2016 года составил 43 млрд 853,3 млн долларов США, в том числе экспорт — 20 млрд 884,2 млн, импорт — 22 млрд 969,1 млн. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—ноябрем 2015 года в текущих ценах уменьшился на 13,4%, или на 3 млрд 225,7 млн долларов, импорта — на 11%, или на 2 млрд 847,6 млн.

Сальдо внешней торговли товарами в январе—ноябре 2016 года сложилось отрицательное в размере 2 млрд 84,9 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года сальдо было также отрицательное и составляло 1 млрд 706,8 млн долларов).

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот в январе—ноябре 2016 года составил 46 млрд 25,1 млн долларов США, в том числе экспорт — 21 млрд 285,9 млн, импорт — 24 млрд 739,2 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в 3 млрд 453,3 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года величина отрицательного сальдо составляла 3 млрд 86 млн).

Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—ноябрем 2015 года из расчета в текущих ценах уменьшился на 13,3%, или на 3 млрд 273 млн долларов, импорта — на 10,5%, или на 2 млрд 905,7 млн долларов.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 января. В ноябре 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 123,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минтруда: без помощи бюджета ФСЗН не справляется с выплатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика