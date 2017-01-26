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В ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось более чем на 120 млн долларов США
27.01.2017 11:57 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 января. В ноябре 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 123,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический комитет.
По уточненным данным, в январе 2016 года сальдо было положительным (68,8 млн долларов), в феврале — отрицательным (57,5 млн), так же как и в марте (103 млн), апреле (81,9 млн) и мае (120,2 млн). В июне сальдо вновь было положительным — 110,9 млн, так же как и в июле — 193,5 млн, августе — 122,8 млн и сентябре — 259,5 млн. В октябре сальдо опять стало отрицательным — 136,8 млн.
В январе—ноябре 2016 года сальдо внешней торговли товарами и услугами было положительное и составило 132,5 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года положительное сальдо составляло 313,7 млн долларов).
Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило 0,3% при прогнозе на 2016 год минус 0,2-0,4%.
Оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе—ноябре 2016 года составил 53 млрд 855,3 млн долларов США (на 10,1% меньше аналогичного показателя 2015 года), в том числе экспорт — 26 млрд 993,9 млн (на 10,4% меньше), импорт — 26 млрд 861,4 млн (на 9,9% меньше). По прогнозу властей, экспорт товаров и услуг в 2016 году должен вырасти на 3,5%.
Как отметил Белстат, определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе—ноябре 2016 года составила 77,4%. Услуги занимали 22,6%, и по сравнению с январем—ноябрем 2015 года их доля увеличилась на 2,6 процентного пункта.
По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в январе—ноябре 2016 года составил 43 млрд 853,3 млн долларов США, в том числе экспорт — 20 млрд 884,2 млн, импорт — 22 млрд 969,1 млн. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—ноябрем 2015 года в текущих ценах уменьшился на 13,4%, или на 3 млрд 225,7 млн долларов, импорта — на 11%, или на 2 млрд 847,6 млн.
Сальдо внешней торговли товарами в январе—ноябре 2016 года сложилось отрицательное в размере 2 млрд 84,9 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года сальдо было также отрицательное и составляло 1 млрд 706,8 млн долларов).
По методологии статистики внешней торговли товарами оборот в январе—ноябре 2016 года составил 46 млрд 25,1 млн долларов США, в том числе экспорт — 21 млрд 285,9 млн, импорт — 24 млрд 739,2 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в 3 млрд 453,3 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года величина отрицательного сальдо составляла 3 млрд 86 млн).
Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—ноябрем 2015 года из расчета в текущих ценах уменьшился на 13,3%, или на 3 млрд 273 млн долларов, импорта — на 10,5%, или на 2 млрд 905,7 млн долларов.
Марина Носова, БелаПАН.
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В ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось более чем на 120 млн долларов США
Минск, 27 января. В ноябре 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 123,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический...
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