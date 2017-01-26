В непростых условиях современности, порой неожиданных, надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем, передает пресс-служба главы государства.



Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Беларусь никогда не прекращала сотрудничества с Сербией и не намерена этого делать в будущем, подчеркнул глава государства. «Мы видим, в каком направлении развивается сегодня мир — идут очень опасные процессы, неожиданные процессы. Мы их, конечно, не гиперболизируем», — отметил президент.

При этом главная тенденция сохраняется — мир становится более глобальным, глобализируются и процессы в экономике. «Мы никуда не денемся от того, чтобы выстраивать наше сотрудничество, чтобы в этом бурном мире выстоять и развиваться на благо наших государств и наших народов», — убежден Александр Лукашенко.

У Беларуси и Сербии давняя история развития отношений. Президент отметил, что сегодня Беларусь и Сербия находятся в разных ситуациях, несмотря на общий тренд. «Мы ни в коем случае не будем предъявлять претензии Сербии, если она будет развиваться своим путем, потому что, наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что двусторонние отношения надо выстраивать, поддерживать.

Президент обратил внимание, что в последнее время белорусско-сербский товарооборот снизился, а это основа отношений. По его словам, необходимо найти "болевые" точки, которые нужно устранить, и пути, которые приведут к восстановлению товарооборота. «Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота. По итогам 2015 года он составлял около $ 250 млн. К сожалению, в 2016 году наблюдалось сокращение показателя почти вдвое», — констатировал глава государства.

Лукашенко заметил, что нет запрещенных тем в белорусско-сербском сотрудничестве. «Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Даже если порой нам невыгодно было. Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем», — заверил президент.