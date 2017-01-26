Лидер Либерально-демократической партии, член Совета Республики Сергей Гайдукевич призвал президента «как можно быстрее» создать комиссию по корректировке декрета о тунеядстве. В качестве первого шага политик предлагает исключить из сферы действия декрета женщин, имеющих на воспитании детей, вне зависимости от того, посещают ли они дошкольные учреждения. Заявление лидера ЛДП распространила пресс-служба партии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Гайдукевич называет декрет «важным и нужным документом», если использовать его, как и задумывалось, для борьбы «с нетрудовыми доходами, с тунеядством»

— В то время, когда большинство граждан трудятся, платят налоги, социальные платежи, есть категория граждан, не работающих и не платящих государству ни копейки, тем самым вся социальная нагрузка ложится на тех, кто трудится. Вместе с тем, с учетом того, что разработчики декрета не учли ряд моментов и не смогли предусмотреть все необходимые вопросы, создалась ситуация, при которой применение декрета на местах происходит с рядом нарушений.

Пробелы в законодательстве и формальная работа органов власти, считает лидер ЛДП, создает социальную напряженность и нервозность в обществе.

— Необходимо как можно быстрее создать комплексную комиссию с участием законодательных органов, правительства Республики Беларусь, представителей местной исполнительной власти, а также разработчиков данного декрета с целью внесения корректировок и доработок в данный документ, для того чтобы закон функционировал в том направлении, в котором планировалось изначально.

Также в партии убеждены, что из лиц, подпадающих под декрет, нужно исключить женщин, имеющих на воспитании детей, вне зависимости от того, посещают ли они дошкольные учреждения.

— Мать — это самая важная и достойная профессия в нашей стране. Государство должно поощрять материнство и создавать все условия для того, чтобы женщина имела возможность рожать и воспитывать детей.

Заявление Сергея Гайдукевича прозвучало на фоне возросшей критики декрета о тунеядстве со стороны оппозиции. Так, депутат от ОГП Анна Канопацкая в письме Александру Лукашенко призвала отменить этот декрет «безо всяких оговорок». На середину февраля и марта планируются две акции протеста оппозиции против сбора с тунеядцев.