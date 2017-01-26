МИНСК, 27 янв — Sputnik. Экономический суд Минска приступил к рассмотрению иска австрийской компании ATEC Investment к ОАО "Мотовело", в рамках которого он требует признать недействительными все решения наблюдательного совета общества от 5 июня 2015 года, в том числе решение о назначении на должность директора экс-мэра Минска Николая Ладутько.

Первое заседание по делу состоялось 26 января, сообщили Sputnik в Экономическом суде Минска.

Велосипед против стеклобанки

Директор "Мотовело" Николай Ладутько отказался говорить о судебном процессе.

"Я знаю об этом, но не хочу даже разговаривать на эту тему", — заявил Sputnik Ладутько. Он не пояснил, чем может объясняться недовольство инвестора его работой на этой должности.

Между тем, как пояснили Sputnik источники в акционерном обществе, ATEC Investment пришло к выводу, что общее собрание акционеров "Мотовело" не принимало решения о формировании наблюдательного совета, который затем утвердил новое руководство предприятия. Таким образом, полагают в австрийской компании, решение о назначении топ-менеджмента предприятия нелегитимно.

ATEC Investment является основным акционером ОАО "Мотовело" и владеет примерно 80% акции компании.

Как ранее сообщал Sputnik, ОАО "Мотовело" в 2007 году было продано австрийскому холдингу АТЕС, над владельцем которого Александром Муравьевым в настоящее время идет судебный процесс.

В 2013 году государство посчитало, что инвестор выполнил все условия по инвестиционному договору и разблокировало акции предприятия. Практически сразу же за этим АТЕС продал свой пакет акций ATEC Investment, однако фактически обеими структурами руководил Муравьев, которого в Беларуси называют также "стекольным королем". Ему принадлежит также стеклозавод "Елизово", который занимается производством стеклотары и сегодня находится в плачевном финансовом положении.

К истории вопроса

Муравьев был задержан правоохранительными органами в июне 2015 года, он обвиняется в мошенничестве, хищении и уклонении от налогов.

В марте 2016 года ОАО "Мотовело" было преобразовано в ООО "Мотовелозавод", Николай Ладутько был утвержден в должности директора предприятия в начале июня 2015 года.

Позднее в акционерный капитал предприятия вошел Мингорисполком, он же назначил своих представителей в наблюдательном совете.

В июле 2016 года Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности совместного белорусского-австрийского ЗАО "Мотоциклетная компания "Минск-Мото".

Эта компания была создана в 2007 году, вместе с продажей Муравьеву акций "Мотовело". Производством велосипедов, мотоциклов и другой автотехники занимается именно "Мотовело", "Минск-Мото" осуществляет в основном дистрибуцию техники.

Ранее в интервью Sputnik Ладутько отмечал, что в случае признания "Минск-Мото" банкротом власти Минска могут принять решение выкупить территорию, капитальные строения и имеющееся оборудование. Тогда ООО "Мотовелозавод" встанет во главе управляющей компании, которая будет заниматься дальнейшим развитием производства. Директор также подчеркивал, что считает необходимым для дальнейшего развития завода кооперацию с ведущими машиностроительными предприятиями. В их числе он назвал МАЗ, ОАО "Амкодор" и другие.