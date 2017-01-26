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Из кресла в кресло. Через месяц после назначения министром труда Малашко возглавил Минздрав

27.01.2017 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. 15 декабря 2016 года Малашко назначили на должность министра труда и соцзащиты.


Фото: mogilev-region.gov.by

Президент прокомментировал назначение Малашко, напомнив, что совсем недавно он был назначен министром труда и социальной защиты.

— Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место, — отметил Александр Лукашенко. — Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения, — сказал президент.

— Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен.

Валерий Малашко родился в 1966 году в Гродно. В 1989 году окончил Минский государственный медицинский институт (по специальности «педиатрия», а в 2007 году — Академию управления при президенте (по специальности «государственное управление социальной сферой»).

С 1989 года работал врачом-интерном по анестезиологии и реаниматологии Могилевской областной больницы, с 1990 по 1993 год — врачом-анестезиологом-реаниматологом Могилевской областной детской больницы. С 1993 по 1997 год — заместитель главного врача по лечебным вопросам Могилевской областной детской больницы. В 1997—2004 годах занимал должность главного врача Могилевской областной детской больницы.

С 2004 года был первым заместителем начальника управления здравоохранения Могилевского облисполкома. С 2005 по 2009 год — начальник управления здравоохранения Могилевского облисполкома.

Заместителем председателя Могилевского облисполкома стал в январе 2009 года.

Медик по образованию, владеет аутотренингом. Что известно о новом министре

 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения.

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