МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, с чем связано назначение Валерия Малашко, который немногим более месяца был назначен министром труда и социальной защиты, на пост министра здравоохранения.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр труда "переквалифицировался" в главу Минздрава

Малашко был назначен главой Минтруда 15 декабря 2016 года. В пятницу Лукашенко принял решение назначить его главой здравоохранительного ведомства.

"Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения. Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен", — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что должность министра здравоохранения — одна из самых важных в стране.

"Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения", — добавил Лукашенко.