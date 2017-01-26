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Лукашенко объяснил назначение министра здравоохранения
27.01.2017 13:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, с чем связано назначение Валерия Малашко, который немногим более месяца был назначен министром труда и социальной защиты, на пост министра здравоохранения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Малашко был назначен главой Минтруда 15 декабря 2016 года. В пятницу Лукашенко принял решение назначить его главой здравоохранительного ведомства.
"Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения. Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен", — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что должность министра здравоохранения — одна из самых важных в стране.
"Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения", — добавил Лукашенко.
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По словам президента, Малашко нужнее стране на посту главы Минздрава, так считает общество. Глава государства извинился перед министром за то, что так получилось.
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