Пока страны не перестанут защищать исключительно свои интересы, никакого серьезного эффекта от Евразийского экономического союза не будет. Это главный вывод, к которому пришли эксперты белорусско-российского круглого стола о перспективах ЕАЭС. «С экономической точки зрения, сегодня все заявленное при объединении — это больше мечта, чем реальность», — сказал профессор БНТУ Сергей Солодовников. TUT.BY разобрался, почему огромный внутренний рынок начнет приносить прибыль не раньше 2025 года.



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Торговать без барьеров внутри союза у стран получается хуже, чем с другими государствами. Эксперт приводит статистику, что по разным позициям совокупный экспорт на внешние рынки у пятерки в 10−15 раз больше, чем внутри ЕАЭС. Причем, показатели экспорта-импорта с каждым годом снижаются.

Происходит так потому, что заявленные при создании союза экономические перспективы упираются в политическую волю самого сильного участника ЕАЭС. Как бы сильно не жила в нас национальная идея, задает правила игры здесь Россия. А Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан все-таки подстраиваются.

— Мы все очень зависимы от воли российского руководства. От того, что ей сейчас важнее: долгосрочная интеграция или получение дивидендов в конкретный момент, — считает Сергей Солодовников.

Пока баланса не будет найдено, серьезного эффекта эксперты советуют не ждать.

— То, что объединяются разные по силе и экономике страны — это нормально. Так всегда происходит. Два равных государства могут быть только друзьями и партнерами — им это не нужно, — сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей объясняет Виктор Маргелов.

Иначе возможно построить только империю, но никак не союз. По мнению белорусских экспертов, в любом объединении сильный должен поддерживать слабого. Россияне на приписанную им роль «дойной коровы» не согласны. А на кооперацию — только с защитой своих интересов.

Свой сценарий того, как надо, предложил доктор политических наук Сергей Кизима. Как пример, на которой стоит ориентироваться — ЕС. Перед тем, как сделать союзницами 25 стран, было создано Объединение угля и стали. До этого Германия и Франция лишь делили сферы влияния и боролись за лидерство в регионе.

— Они начали с того, что объединили природные ресурсы, сделали так, чтобы у все члены покупали их по одним и тем же ценам, что и остальные, — напомнил Сергей Кизима. — В наших планах это произойдет не раньше 2025 года. Но нужно разогревать этот потенциально это очень перспективный проект. Может, пойти революционным путем и нам. До этого ничего не произойдет.





Пока энергоресурсы во всех странах не будут стоить одинаково, говорить о равной конкуренции нет смысла, уверены эксперты. Еще один политический момент, в который упирается бизнес — разные законы в каждой из стран. Их должны были привести к общему знаменателю. Но это не удалось сделать ни в ЕАЭС за два года, ни даже в Союзном государстве за 20 лет.

Равный и равнее

Белорусский парламент все новые документы проверяет на соответствие международным нормам. В России такой практики нет — в случае противоречий действуют местные нормы. К чему это приводит, хорошо видно по так называемым торговым войнам Беларуси и России. Взять ту же «молочку». Сначала ее проверяют в Беларуси. Потом перепроверяет Россельхознадзор уже по своим параметрам. И часто их результаты не совпадают.

— Все субъекты хозяйствования хотели бы, чтобы была возможность получить сертификат в аккредитованной лаборатории, который признавался бы всеми странами. Нужно их создавать. Все лишние перепроверки — это увеличение издержек предприятий. И чем меньше здесь посредников, тем более конкурентоспособной получается продукция, — объяснила депутат Ольга Политико.

В итоге спор предприятия и контролера превращается в политическое противостояние. И о поставках мяса и молока приходится договариваться президентам двух стран. Эксперты считают, что для этого есть другие методы — антимонопольные органы и суды. Но пока туда никто не обращался. То ли нет доверия, то ли бизнесу проще по привычке воспользоваться административным ресурсом в решении своих проблем.





На высшем уровне Россия официально пригласила белорусские компании участвовать в программах импортозамещения. Это дало предприятиям возможность участия в тендерах на госзакупки на льготных условиях. Но то, что решено на бумаге, на практике работает не всегда. Но своим производителям российское правительство предоставляет субсидии. В такой конкуренции белорусы проигрывают, как минимум, по цене.

— Обеспечен якобы равный доступ. Россияне могут участвовать в белорусских не только в бюджетных госзакупках, но и в коммерческих тендерах. Но у соседей рынок госкорпораций в разы больше, чем рынок госзакопук. А туда на льготных условиях может войти только тот, кто имеет свое представительство в России. А это увеличение цены и снижение конкурентоспособности. Принципиальные решения приняты, но когда спускаешься к исполнению, не всегда все гладко, — объясняет Ольга Политико.

Это подтверждает и генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества» Сергей Ольшевский.

— Иногда белорусская техника расценивается как иностранная. И распространяются некоторые ограничения. В то же время, за счет некоторой локализации, китайская пользуется преференциями, — говорит Сергей Ольшевский. — Но здесь есть и проблема с маркетинговой активностью белорусских предприятий. Нужно работать с потребителем.

С тем, что белорусы часто работают по старинке согласны и наши эксперты. Некоторые предприятия не подстраиваются под потребителя, а пытаются продать то, что выпустили. Это приводит к переполненности складов и большим долгам. Получается, что государство поддерживает то, на что падает спрос. На остальное денег не остается.

— Если мы и дальше будем плодить убытки, то на кого нам обижаться?! Россия здесь не при чем, — говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов.

Он предлагает отказаться от дотаций неэффективных машиностроительных гигантов. А отложенные на них деньги отдать среднему бизнесу, который предлагает продукцию с высокой добавленной стоимостью.

— Тракторный завод — это не предприятие с высокой добавленной стоимостью, потому что с каждой машины страна имеет всего 300 долларов прибыли. Сегодня это предприятие обеспечивает только занятость населения. МАЗ еще в 90-е производил тысячи грузовиков, сейчас несколько сотен. А дотирование получает, как и раньше. Здесь нужно принимать смелые решения, — уверен Виктор Маргелов.





Налоговый вопрос

Большая проблема белорусского бизнеса в ЕАЭС — это налог на добавленную стоимость. Часто предприятиям приходится платить его дважды — сначала в РФ, а потом и в Беларуси. Заниматься оформлением экспортных документов российские компании соглашаются не всегда.

— Вы купили станок, запчасти для которого продаются, например, в Москве. У вас что-то сломалось, вы поехали туда, купили. Но российские друзья говорят, что экспортную сделку не будут оформлять, потому что это занимает у них много времени и ресурсов. Поэтому или бери, или не бери, — объясняет проблему на конкретном примере сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. — А потом в Беларуси у контролеров эта сделка еще и вызывает вопросы — откуда ты взял валюту.

Депутат Ольга Политико, которая в Палату представителей пришла с Барановичского станкостроительного завода признается: чтобы упростить себе жизнь предприятие закупало более дорогое сырье, чтобы не ждать возврата налога на добавленную стоимости.

— Чем ждать, когда вернется НДС, иногда проще купить по более высокой цене, продать продукцию и пустить деньги в оборот. И это притом, что на законодательном уровне все урегулировано, — рассказывает Ольга Политико.

В том, что при обсуждении правил работы в ЕАЭС не обращают внимание на Беларусь часто виноваты наши чиновники, отмечают эксперты. В то время как Казахстан за государственный счет содержит в Москве 350 экспертов, которые которые вырабатывают позицию страны в переговорах, белорусские «ипэшники» сбрасываются, чтобы отправить своего представителя на обсуждение требований техрегламентов. Профильные чиновники иногда заседания попросту игнорируют.

— Нам нужно не усиливать конкуренцию друг с другом, а выходить вместе на рынке третьих стран и с товарами под маркой «Сделано в ЕАЭС», — предложила депутат Ольга Политико.

Но сегодня это лишь мечты, которые, по мнению экспертов, не начнут приносить деньги до тех, пока интересы бизнеса будут противоречить внутренним интересам каждой из стран.