Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января встретится с представителями делового сообщества, сообщил в "Фейсбуке" председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.



Речь идет о членах рабочей группы по стимулированию деловой активности во главе с президентом, созданной по распоряжению Лукашенко 13 января.



Встреча предположительно начнется в 15.00. По информации Карягина, представители делового сообщества планируют поднять на ней вопрос о задержании бизнесмена Александра Кныровича, о котором стало известно накануне. По неофициальной информации, соучредитель группы компаний "Сармат", владелец минского бара Bristle Кнырович был задержан 25 января. Официальные органы задержание бизнесмена пока не подтвердили.



О создании рабочей группы по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности во главе с Александром Лукашенко журналистам сообщил 25 января сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. "Себя президент назначил руководителем группы, в нее входят глава Администрации президента, представители министерств, Комитета госконтроля и семь-восемь представителей бизнеса, в том числе я. Послезавтра первое заседание", — рассказал Маргелов. Распоряжение о создании такой группы официально не опубликовано.

В последний раз глава государства встречался с предпринимателями 17 марта 2015 года. В минском торговом центре "Экспобел" тогда проводилось совещание, по итогам которого по просьбам индивидуальных предпринимателей был продлен срок реализации товаров легпрома без сопроводительных документов.



Следует отметить, что при президенте существует Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, созданный в 1999 году. Последний раз глава государства встречался с членами совета в 2013 году.

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Алексей Александров, БелаПАН.