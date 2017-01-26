Беларусь в январе-ноябре 2016 года импортировала из России 17,1 млн тонн нефти, что на 17,6% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года. Экспорт калийных удобрений за этот период сократился на 2,2%.

За отчетный период Беларусь экспортировала 1 млн 480,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (рост на 0,1%). Средняя цена упала на 22,6% - до $285 за 1 тонну.

Экспорт нефтепродуктов из страны сократился на 19,3% - до 12,3 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и Украину) было поставлено 4,3 млн тонн нефтепродуктов (рост на 8,3%), в страны дальнего зарубежья - 8 млн тонн (снижение на 19,9%). Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была равна $307 за 1 тонну (снижение на 24,7%), в том числе в страны СНГ - $398 за 1 тонну (снижение на 21,8%), дальнего зарубежья - $258 за 1 тонну (снижение на 30,6%), сообщает " Интерфакс " со ссылкой на Белстат.

Напомним, что Александр Лукашенко недавно вновь посоветовал чиновникам активно искать замену российской нефти , поставки которой в этом году могут быть значительно снижены из-за нерешенных споров.

За 11 месяцев Беларусь ввезла 1 млн 503,3 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 4%) по средней цене $332 за 1 тонну (рост на 5%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа уменьшился на 1,9% - до 16,7 млрд кубометров, цена снизилась на 5,3%, до $137 за 1 тыс. кубометров.

Экспорт энергетических товаров из Беларуси в денежном выражении сократился на 38% - до $4 млрд 285,6 млн, импорт - на 20,9% до $6 млрд 671,6 млн. Таким образом, в торговле энергоносителями в январе-ноябре сложился дефицит в размере $2 млрд 386 млн.

Также сообщается, что Беларусь в январе-ноябре 2016 года сократила экспорт калийных удобрений на 2,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года, до 5 млн 108,5 тыс. тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Основной объем экспорта хлоркалия пришелся на страны дальнего зарубежья, куда было поставлено 4 млн 976 тыс. тонн (сокращение на 2,8%). Поставки в страны СНГ составили 132,5 тыс. тонн (рост на 25,1%).

В январе-ноябре среднеконтрактные цены экспорта калийных удобрений составили $358 за тонну, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Беларусь за 11 месяцев также экспортировала 338,1 тыс. тонн азотных удобрений (сокращение на 21,4%). При этом поставки в страны СНГ выросли на 47%, до 43,8 тыс. тонн, в страны дальнего зарубежья - сократились на 26,4% до 294,3 тыс. тонн.