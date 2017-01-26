|Сенчука
Владимира
Григорьевича
| — председателем Брестского райисполкома
|Дашкевича
Вячеслава
Васильевича
| — главой администрации Московского района г. Бреста
|Бурмистрова
Владимира
Ивановича
| — председателем Ельского райисполкома
|Казачка
Сергея
Адамовича
| — главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля
|Шалудина
Игоря
Ярославовича
| — председателем Островецкого райисполкома
|Белинского
Олега
Геннадьевича
| — главой администрации Октябрьского района г. Гродно,
|Кунцевича
Андрея
Михайловича
| — заместителем председателя Могилевского облисполкома
|Найдена
Павла
Ивановича
| — председателем Бобруйского райисполкома
|Жигуцкого
Константина
Александровича
| — председателем Славгородского райисполкома
|Витюнова
Василия
Владимировича
| — председателем Шкловского райисполкома
|Прокопова
Александра
Ивановича
| — председателем Мстиславского райисполкома
|Ломакиной
Аллы
Леоновны
| — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия
|Дурнова
Вячеслава
Викторовича
| — первым заместителем министра спорта и туризма
|Крутого
Дмитрия
Николаевича
| — первым заместителем министра экономики
|Утюпина
Павла
Владимировича
| — заместителем министра экономики
|Червякова
Александра
Викторовича
| — заместителем министра экономики
|Каранкевича
Виктора
Михайловича
| — первым заместителем министра энергетики
|Прудниковой
Ольги
Филипповны
| — заместителем министра энергетики
|Барташевича
Дмитрия
Петровича
| — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации
|Дорожко
Анатолия
Андреевича
| — председателем Комитета государственного контроля Гродненской области
|Забагонского
Сергея
Александровича
| — директором топографо-геодезического РУП «Белгеодезия»
|Жеромского
Станислава
Франтишковича
| — генеральным директором открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»
|Бриштелева
Андрея
Степановича
| — председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
|Цумарева
Владимира
Михайловича
| — членом Могилевского облисполкома
|Ильющица
Юрия
Анатольевича
| — членом Могилевского облисполкома
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