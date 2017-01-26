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Минэкономики лишилось главного либерала

27.01.2017 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Из Минэкономики ушел первый заместитель министра Александр Заборовский — самый молодой и либеральный в команде министерства, традиционный переговорщик с международными организациями. Ранее стало известно о назначении Малашко Валерия Анатольевича министром здравоохранения.


Александр Заборовский и Кирилл Рудый. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент назначил первых заместителей министров спорта и туризма, экономики, энергетики, заместителей министров сельского хозяйства и продовольствия, экономики и энергетики.

Сенчука
Владимира
Григорьевича		  — председателем Брестского райисполкома
Дашкевича
Вячеслава
Васильевича		  — главой администрации Московского района г. Бреста
Бурмистрова
Владимира
Ивановича		  — председателем Ельского райисполкома
Казачка
Сергея
Адамовича		  — главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля
Шалудина
Игоря
Ярославовича		  — председателем Островецкого райисполкома
Белинского
Олега
Геннадьевича		  — главой администрации Октябрьского района г. Гродно,
Кунцевича
Андрея
Михайловича		  — заместителем председателя Могилевского облисполкома
Найдена
Павла
Ивановича		  — председателем Бобруйского райисполкома
Жигуцкого
Константина
Александровича		  — председателем Славгородского райисполкома
Витюнова
Василия
Владимировича		  — председателем Шкловского райисполкома
Прокопова
Александра
Ивановича		  — председателем Мстиславского райисполкома
Ломакиной
Аллы
Леоновны		  — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия
Дурнова
Вячеслава
Викторовича		  — первым заместителем министра спорта и туризма
Крутого
Дмитрия
Николаевича		  — первым заместителем министра экономики
Утюпина
Павла
Владимировича		  — заместителем министра экономики
Червякова
Александра
Викторовича		  — заместителем министра экономики
Каранкевича
Виктора
Михайловича		  — первым заместителем министра энергетики
Прудниковой
Ольги
Филипповны		  — заместителем министра энергетики
Барташевича
Дмитрия
Петровича		  — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации
Дорожко
Анатолия
Андреевича		  — председателем Комитета государственного контроля Гродненской области
Забагонского
Сергея
Александровича		  — директором топографо-геодезического РУП «Белгеодезия»
Жеромского
Станислава
Франтишковича		  — генеральным директором открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»
Бриштелева
Андрея
Степановича		  — председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
Цумарева
Владимира
Михайловича		  — членом Могилевского облисполкома
Ильющица
Юрия
Анатольевича		  — членом Могилевского облисполкома
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодня также глава государства назначил Малашко Валерия Анатольевича министром здравоохранения.

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