Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Из Минэкономики ушел первый заместитель министра Александр Заборовский — самый молодой и либеральный в команде министерства, традиционный переговорщик с международными организациями. Ранее стало известно о назначении Малашко Валерия Анатольевича министром здравоохранения.



Александр Заборовский и Кирилл Рудый. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент назначил первых заместителей министров спорта и туризма, экономики, энергетики, заместителей министров сельского хозяйства и продовольствия, экономики и энергетики.

Сенчука

Владимира

Григорьевича — председателем Брестского райисполкома Дашкевича

Вячеслава

Васильевича — главой администрации Московского района г. Бреста Бурмистрова

Владимира

Ивановича — председателем Ельского райисполкома Казачка

Сергея

Адамовича — главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля Шалудина

Игоря

Ярославовича — председателем Островецкого райисполкома Белинского

Олега

Геннадьевича — главой администрации Октябрьского района г. Гродно, Кунцевича

Андрея

Михайловича — заместителем председателя Могилевского облисполкома Найдена

Павла

Ивановича — председателем Бобруйского райисполкома Жигуцкого

Константина

Александровича — председателем Славгородского райисполкома Витюнова

Василия

Владимировича — председателем Шкловского райисполкома Прокопова

Александра

Ивановича — председателем Мстиславского райисполкома Ломакиной

Аллы

Леоновны — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Дурнова

Вячеслава

Викторовича — первым заместителем министра спорта и туризма Крутого

Дмитрия

Николаевича — первым заместителем министра экономики Утюпина

Павла

Владимировича — заместителем министра экономики Червякова

Александра

Викторовича — заместителем министра экономики Каранкевича

Виктора

Михайловича — первым заместителем министра энергетики Прудниковой

Ольги

Филипповны — заместителем министра энергетики Барташевича

Дмитрия

Петровича — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Дорожко

Анатолия

Андреевича — председателем Комитета государственного контроля Гродненской области Забагонского

Сергея

Александровича — директором топографо-геодезического РУП «Белгеодезия» Жеромского

Станислава

Франтишковича — генеральным директором открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы» Бриштелева

Андрея

Степановича — председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» Цумарева

Владимира

Михайловича — членом Могилевского облисполкома Ильющица

Юрия

Анатольевича — членом Могилевского облисполкома