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Белинвестбанк доверили бывшему подопечному Ермаковой

27.01.2017 15:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня Александр Лукашенко одобрил назначение Андрея Бриштелева председателем правления Белинвестабанка. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба Паритетбанка

39-летний Бриштелев окончил БГУЭ (нархоз), является кандидатом экономических наук, доцентом. Он с 2007 года работал в разных подразделениях Нацбанка. В 2011 году возглавил Группу советников Нацбанка, с апреля 2014 года — председатель правления «Паритетбанка», которым управляют Управление делами президента и Нацбанк.

Скачок по карьерной лестнице Бриштелева совпал с приходом на должность председателя правления Национального банка Надежды Ермаковой в 2011 году.

Экс-заведующая финансовым отделом Шкловского райисполкома возглавила главный банк страны в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком. После отсавки осенью 2014 года без работы находилась недолго. С 2015 года Ермакова является председателем набсовета «Банка БелВЭБ» (бывший Белвнешэкономбанк).

Предыдущий глава Белинвестбанка Геннадий Сысоев покинул пост председателя правления банка «по семейным обстоятельствам», сообщила пресс-служба банка. По словам источников, де-факто он был снят с занимаемой должности из-за вопросов со стороны «вышестоящих структур».

Напомним, в мае 2015 года Европейский банк реконструкции и развития и Белинвестбанк подписали меморандум о сотрудничестве, венцом которого должна стать продажа белорусского госбанка стратегическому инвестору до 1 января 2020 года. До октября 2017 года должна быть реализована сделка по продаже блок-пакета (25% плюс одна акция) акций белорусского банка ЕБРР.

 
 
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Александр Лукашенко назначил руководителя Белинвестабанка. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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