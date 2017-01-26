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В КГБ подтвердили факт задержания бизнесмена Александра Кныровича

27.01.2017 15:41 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 января. Комитет государственной безопасности Беларуси подтверждает факт задержания известного бизнесмена, соучредителя группы компаний "Сармат" и владельца минского бара Bristle. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 января. Комитет государственной безопасности Беларуси подтверждает факт задержания известного бизнесмена, соучредителя группы компаний "Сармат" и...

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