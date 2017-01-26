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Кобяков: Строительные проекты Dana Holdings являются ярким воплощением братских отношений Беларуси и Сербии
27.01.2017 15:33 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 января. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и находящийся с визитом в Минске глава правительства Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия торгового комплекса "Дана Молл" и "Бизнес-центра Дана", которые введены в столице в рамках проекта "Маяк Минска".
Кобяков отметил, что Беларусь придает особое значение реализации сербских инвестиционных проектов. "В Беларуси созданы благоприятные условия для развития сербского бизнеса. В Минске успешно осуществляются два крупных сербских инвестиционных проекта — "Маяк Минска" и экспериментально-многофункциональный комплекс "Минск-Мир", — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.
Он выразил уверенность, что реализация подобных проектов "служит объединению народов, содействует укреплению белорусской и сербской экономик и является ярким воплощением братских отношений двух государств".
Как сообщал БелаПАН, во время церемонии открытия торгового и бизнес-центра несколько дольщиков, построивших квартиры в комплексе "Маяк Минска", провели часовой несанкционированный пикет против некачественного строительства, удешевления стоимости жилья и неоднократной корректировки проекта.
Международная группа компаний с сербскими корнями Dana Holdings, специализирующаяся на инвестициях в строительство недвижимости, работает в Беларуси более восьми лет. Самыми крупными ее проектами являются многофункциональные комплексы "Маяк Минска" около Национальной библиотеки и "Минск-Мир" на территории аэропорта Минск-1, а также жилые комплексы "Вивальди", "Чайковский" и "Рахманинов".
Dana Holdings подконтрольна сербским бизнесменам, братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, которые лично знакомы с Александром Лукашенко. Драгомир Карич является почетным консулом Беларуси в Белграде, а также возглавляет в сербском парламенте группу дружбы с Беларусью.
Застройка комплекса "Маяк Минска" началась в 2010 году, всего здесь планируется построить около 1 млн квадратных метров жилья. Возводятся также многофункциональные здания. Торговый комплекс "Дана Молл" общей площадью около 200 тыс. квадратных метров в его составе планировалось ввести в эксплуатацию в марте 2016 года, однако первые магазины, включая гипермаркет сети Green, здесь заработали перед Новым годом. Планируется, что в комплексе будут работать 150 магазинов, семизальный кинотеатр, развивающие игровые зоны для детей и фуд-корт.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Кобяков: Строительные проекты Dana Holdings являются ярким воплощением братских отношений Беларуси и Сербии
Минск, 27 января. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и находящийся с визитом в Минске глава правительства Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в...
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