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Беларусь за 11 месяцев сократила импорт российской нефти на 17,6%

27.01.2017 15:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Беларусь в январе-ноябре 2016 года импортировала из России 17,1 миллиона тонн нефти, что на 17,6% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года, говорится в материалах Национального статистического комитета республики (Белстата).

Беларусь за 11 месяцев сократила импорт российской нефти на 17,6%
© Sputnik Михаил Фомичев
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В текущем году Россия из-за нефтегазового спора с Беларусью сократила поставки нефти в республику, особенно остро сокращение ощущалось начиная с осени 2016 года. По данным российского ЦДУ ТЭК, за год в Беларусь российские нефтекомпании поставили в республику немногим более 18 миллионов тонн нефти, что более чем на 20% ниже заявленного плана. 

По данным Белстата, в среднем за 11 месяцев импортные цены на нефть составили для Беларуси 215 долларов за тонну и снизились на 15,5%.

Экспорт нефтепродуктов из страны сократился на 19,3% – до 12,3 миллионов тонн.

За январь-ноябрь 2016 года Беларусь экспортировала 1,48 миллиона тонн добытой в республике нефти, что на 0,1% больше аналогичного периода 2015-го. Среднеконтрактные цены снизились на 22,6% до 285 долларов за тонну.

Импорт российского природного газа уменьшился за 11 месяцев 2016 года на 1,9% – до 16,7 миллиарда кубометров, цена уменьшилась на 5,3%, до 137 за тысячу кубометров.

По итогам торговли энергоносителями за 11 месяцев прошлого года сложился дефицит в размере около 2,4 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Экспорт белорусских нефтепродуктов за этот период сократился на 19,3%, свидетельствуют данные Белстата.

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