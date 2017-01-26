Минск, 27 января. Комитет государственной безопасности Беларуси обнародовал сведения о задержании соучредителя группы компаний "Сармат" и владельца минского бара Bristle Александра Кныровича.



"КГБ Республики Беларусь вскрыта, задокументирована и пресечена противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости", — говорится в сообщении, размещенном на сайте КГБ.



В частности, установлено, что с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" "путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение "заказных" биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции – предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб)".



Изначально, по информации КГБ, стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, "откат" и т.д.). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".



Оформление "заказных" торгов и их проведение через биржу, сообщает КГБ, осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг", также получавшие незаконные вознаграждения – 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий – до 7,5%). При этом суммы "откатов" закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.



Как отмечается в релизе, в 2014—2016 годы ООО "СарматТермо-Инжиниринг" поставило организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн рублей. "Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного «фонда распределения взяток» на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, "закрепленными" за конкретными предприятиями и организациями", — сообщает КГБ.



В свою очередь прибыль ООО "СарматТермо-Инжиниринг", полученная в результате "заказных" торгов, по данным КГБ, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в т.ч. незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.



24—26 января при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" с поличным были задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А. Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ"), А. Клец (РУП "Брестэнерго"), И. Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети"), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой2). Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ". В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки), сообщает КГБ.



Заместители Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 УК (дача взятки).



С учетом полученных материалов об уклонении ООО "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн. рублей 25 января задержаны директор ООО Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).



При проведении неотложных следственных действий изъята т.н. черная бухгалтерия ООО с информацией о "договорных" сделках, печати, бланки и документация подконтрольных Кныровичу фирм.



"По результатам оперативной разработки, охватившей практически все регионы республики, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину", — сообщает КГБ.



Соощается также, что в отношении Кныровича в 2008 году ДФР КГК возбуждало уголовное дело по ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Тогда он был освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба в порядке ст. 88-1 УК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ обнародовал сведения о задержании Александра Кныровича, его коллег по ООО "СарматТермо-Инжиниринг" и должностных лиц ряда госорганизаций Минск, 27 января. Комитет государственной безопасности Беларуси обнародовал сведения о задержании соучредителя группы компаний "Сармат" и владельца минского бара...

Сергей Королевич, БелаПАН.