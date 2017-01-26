В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о задержанном бизнесмене Кныровиче: На нем клейма ставить негде "На нем клейма ставить негде — вместе с тем десятком, кого арестовали, — сказал Лукашенко. — И потом, он мне положил документ, мне докладывали заранее этот...

"На нем клейма ставить негде — вместе с тем десятком, кого арестовали, — сказал Лукашенко. — И потом, он мне положил документ, мне докладывали заранее этот вопрос по ЖКХ, докладывали заранее, он был на контроле. Я поручил без всяких там отсрочек, без всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись — слушайте, там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили там все эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он же сейчас плачется, о помиловании просит. Оказывается, готов ко мне бежать о помиловании и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину". Президент подчеркнул, что "снисхождения к жуликам не будет". "Вор должен с в тюрьме — вот такую резолюцию я наложил только что на доклад председателя Комитета государственной безопасности. Все, кто к этому причастен, посредники, кто давал взятки, кто брал эти взятки — все будут сидеть", — заявил он. Неофициальная информация о задержании соучредителя группы компаний "Сармат", владельца минского бара Bristle Александра Кныровича появилась 26 января. Сегодня в КГБ подтвердили задержание Кныровича и еще десяти человек. "С учетом полученных материалов об уклонении ООО "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января 2017 г. задержаны директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов)", — сообщил КГБ. Кроме того, при получении взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" 24—26 января задержана с поличным группа должностных лиц системы ЖКХ. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК РБ (получение взятки). В отношении заместителей Кныровича дела возбуждены и по ст. 431 УК РБ (дача взятки). 43-летний бизнесмен Александр Кнырович активно поддерживал стартап-движение, выступал как блогер и публицист. В своих последних публичных выступлениях неоднократно критиковал власть за отношение к бизнесу.