У оппозиционера Дмитрия Дашкевича есть десять дней, чтобы рассчитаться со всеми штрафами за 2016 год, иначе не вернут автомобиль. Неоплаченных штрафов за участие в акциях насобиралось на сумму около 10 тысяч рублей (почти 5 тысяч долларов).

Напомним, в среду у лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича судебные исполнители из Отдела принудительного исполнения Первомайского района Минска конфисковали автомобиль . Поначалу они отказались представляться и показывать документы, но через час сдались — когда хозяин авто заперся внутри, а на место подоспели журналисты.

Выяснилось, что машину конфисковали из-за 9 неоплаченных протоколов на 9240 рублей за административные правонарушения.

«Асноўнае — за удзел у акцыі падтрымкі Эдуарда Пальчыса пад Мінскім гарадскім судом, а таксама за збор подпісаў за бел-чырвона-белы сцяг », — рассказал Дмитрий Дашкевич порталу TUT.BY.



В октябре правозащитники и оппозиционеры протестовали под Минским городским судом, где начали судить блогера Эдуарда Пальчиса. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Теперь у политика есть 10 дней, чтобы обжаловать конфискацию или оплатить штрафы. Над последним вариантом политик как раз усиленно работает.

«Пры падтрымцы сяброў і грамадскасці штрафы ўжо аплочваюцца. Хаця згодна з інструкцыяй судовых выканаўцаў, яны спачатку павінны былі арыштаваць рахункі і наяўныя грашовыя сродкі. І на маім рахунку індывідуальнага прадпрымальніка спакойна ляжаць грошы. Няшмат, але ёсць», — рассказывает Дашкевич.

Кроме того, претензии к Дашкевичу возникли у сотрудников ГАИ. Активисту уже отправили повестку с требованием явиться 30 января. Оказалось, что на следующий после конфискации день одна из судебных исполнителей заявила: оппозиционер наехал ей машиной на ногу. Врачи в поликлинике зафиксировали ушиб.



Фото: novychas.by

Хотя в день конфискации сотрудники ГАИ были на месте, и претензий с их стороны не высказывалось.

«З юрыдычнага і маральнага пункту гледжання настойваю: ёсць відэа, як прыходзяць незразумелыя людзі, не прадстаўляюцца і без дакументаў цягнуць маю машыну. Як бандыты. А на патрабаванні назваць імя адказваюць „он нас узнает!“, за што канфускуюць — „он знает, за что!“. Не атрымаўшы адказу, я пачаў паціху рухацца па 5 сантыметраў, і яны самі пачалі кідацца пад колы! Якое права вы маеце? Я буду пісаць скаргу ў ДАІ, што яны самі стваралі аварыйную сіутацыю на дарозе», — объяснил Дашкевич.