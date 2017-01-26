Смысла посадки бизнесмена для общества нет никакого, кроме как показательно распять человека. Об этом заявил бизнесмен Александр Кнырович в интервью интернет-журналу kyky.org незадолго до своего задержания.



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«Приговоры по статьям, связанные с посадками и с уголовными делами, вообще не должны существовать. Ну, нарушил договор — заберите у него все что есть. Сделайте его невыездным, заставьте заново восстанавливать свою бизнес-репутацию и отдавать государству половину заработанного. В этом будет гораздо большая польза, чем если ему пришьют 12 лет или судья смилостивится и даст ему 7, и он через 3,5 года выйдет», — сказал бизнесмен, комментируя дело совладельца «Мотовело» Александра Муравьева. Он посетовал на то, что в 2007 году «вместо открытого аукциона с понятными условиями» произошла «кулуарная сделка» по приватизации минского мотовелозавода. «За это — расплата для всех. Страна потеряла завод, человек потерял свободу. Грустно», — добавил он.

Александр Кнырович не взялся предсказать «кончились или не кончились крупные посадки» бизнесменов. «В нашей стране невозможно предсказать громких посадок, но я бы не делал из этого тренда. Чиновников у нас сажали всегда: и замминистра, и министра могут посадить. Что тут прогнозировать? А посадки бизнесменов — все-таки единичные, штучные вещи, которые надо рассматривать каждый по отдельности», — сказал он. «Общего тренда в том, что прекратили сажать или отменили уголовные статьи, точно не будет — все останется так же, как было в 2016 году», — добавил предприниматель.

При этом Александр Кнырович считает, что «наехать на местного бизнесмена — совсем не то же самое, что наехать на международный бренд вроде "Хайнекен", "Кока-колу" или "Пепси" — ну его на фиг, людьми движет обыкновенный человеческий страх».

Что касается бизнеса, то Александр Кнырович оценил свои «потери от закрывшихся предприятий» в «1 миллион». «Не хочу об этом говорить в эфире, но, к сожалению, 4 января мы приняли решение о закрытии через ликвидацию и банкротство одного из юрлиц. Это очень трудно, неприятно, но другого пути нет. Или мы спасаем целое, отрезая часть, или мы банкротим все целиком», — сказал Кнырович.

Учредитель и директор «СарматТермо-Инжиниринга» Александр Кнырович был задержан правоохранительными органами 25 января. Помимо него в СИЗО КГБ помещены еще 10 человек (бизнесмены и руководители госпредприятий). Сегодня Александр Лукашенко и пресс-служба Комитета госбезопасности прокомментировали это дело.