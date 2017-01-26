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Белорусские дипломаты объяснили, почему России не стоит переживать из-за безвизового указа
27.01.2017 17:42 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь не создаст России проблем в связи с введением безвизового режима для иностранцев, заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич 27 января на брифинге для представителей аккредитованных в Москве зарубежных дипмиссий, сообщает
Ярошевич подчеркнул, что за решением о безвизовом въезде нет никакой политики: «Оно направлено только на то, чтобы сделать Беларусь более привлекательной для бизнесменов и туристов».
Начальник консульского отдела посольства Беларуси в России Владимир Шорохов отметил, что похожий режим безвизового въезда уже был опробован в отношении граждан Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
— В ходе их реализации не было выявлено факторов, способных оказать влияние на формирование угроз национальной безопасности Беларуси и сопредельных с ней государств. Усиление потоков нелегальной миграции в указанном контексте зафиксировано также не было.
Ярошевич добавил, что в Беларуси не хотят, чтобы имплементация этого указа «принесла какое-то беспокойство и какие-то проблемы российской стороне». Дипломат подчеркнул, что Беларусь максимально транспарентна в реализации этого указа и проводит исчерпывающие консультации с российскими дипломатами.
— С учетом беспрецедентно близких и партнерских отношений Беларуси и России, я думаю, и по линии министерств иностранных дел двух стран, и по линии министерств транспорта, и по линии силовых ведомств мы способны решить все возникающие рабочие вопросы, которые возможно будут в ходе реализации этого указа.
Указ президента о безвизовом въезде в Беларусь на 5 дней через Национальный аэропорт
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Дипломат подчеркнул, что за решением о безвизовом въезде нет никакой политики: "Оно направлено только на то, чтобы сделать Беларусь более привлекательной для...
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