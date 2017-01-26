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Белорусские дипломаты объяснили, почему России не стоит переживать из-за безвизового указа

27.01.2017 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь не создаст России проблем в связи с введением безвизового режима для иностранцев, заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич 27 января на брифинге для представителей аккредитованных в Москве зарубежных дипмиссий, сообщает БЕЛТА. Брифинг был посвящен реализации указа о введении с 12 февраля безвизового въезда для граждан 80 государств.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Ярошевич подчеркнул, что за решением о безвизовом въезде нет никакой политики: «Оно направлено только на то, чтобы сделать Беларусь более привлекательной для бизнесменов и туристов».

Начальник консульского отдела посольства Беларуси в России Владимир Шорохов отметил, что похожий режим безвизового въезда уже был опробован в отношении граждан Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

— В ходе их реализации не было выявлено факторов, способных оказать влияние на формирование угроз национальной безопасности Беларуси и сопредельных с ней государств. Усиление потоков нелегальной миграции в указанном контексте зафиксировано также не было.

Ярошевич добавил, что в Беларуси не хотят, чтобы имплементация этого указа «принесла какое-то беспокойство и какие-то проблемы российской стороне». Дипломат подчеркнул, что Беларусь максимально транспарентна в реализации этого указа и проводит исчерпывающие консультации с российскими дипломатами.

— С учетом беспрецедентно близких и партнерских отношений Беларуси и России, я думаю, и по линии министерств иностранных дел двух стран, и по линии министерств транспорта, и по линии силовых ведомств мы способны решить все возникающие рабочие вопросы, которые возможно будут в ходе реализации этого указа.

Указ президента о безвизовом въезде в Беларусь на 5 дней через Национальный аэропорт распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

 
 
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Дипломат подчеркнул, что за решением о безвизовом въезде нет никакой политики: "Оно направлено только на то, чтобы сделать Беларусь более привлекательной для...

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