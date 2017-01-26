Большинство ведущих мировых финансовых структур предрекают экономике Беларуси дальнейшее падение - в пределах 05-1%.

В 2017 году Беларусь выйдет из рецессии - рост валового внутреннего продукта может составить 1%, заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.

БелаПАН . "Наш прогноз по Беларуси на этот год более оптимистичный, чем у других международных организаций. Рост ВВП Беларуси может составить в 2017 году 1%. Таким образом, как мы ожидаем, страна выйдет из рецессии, но рост будет медленным", - цитирует экономиста

Параллельно представитель ЕБРР признал, что для роста белорусской экономики нужны структурные реформы: реформирование госсектора, в том числе повышение качества корпоративного управления госпредприятиями, перевод их на коммерческие принципы работы и приватизация, пенсионной системы.

Один процентный пункт экономического роста в России дает полпроцентного пункта роста ВВП Беларуси, подчеркнул С.Гуриев.

"В 2017 году, по нашим оценкам, рост ВВП России составит 1,2%. Этот прогноз сделан исходя из оценки, что среднегодовая мировая цена нефти составит 50-55 долларов за баррель. Будут цены на нефть выше - и темпы экономического роста в России окажутся более высокими, если цены на углеводородное сырье снизятся - и рост экономики будет ниже, чем мы ожидаем", - подчеркнул представитель ЕБРР.

"Падение белорусской экономики продолжится"

Так считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

- Функционер ЕБРР, отвечая на вопрос журналиста о перспективах белорусской экономики, мог озвучить лишь последний прогноз Европейского банка реконсттукции и развития. А последний прогноз ЕБРР по Беларуси сделан в мае прошлого года. Именно тогда ЕБРР сформулировал свой официальный прогноз: падение ВВП Беларуси на 3% в 2016 году и рост на 1% - в 2017 году. С тех пор этот прогноз не пересматривался. Понятно, что ЕБРР не учитывает негативные процессы, которые произошли с тех времен, не учитывает отсутствие глубоких реформ, не учитывает обострение торговых отношений с Россией; подвешен вопрос с оплатой газа и существенно сокращены поставки нефти в Беларусь. Все международные финансовые олрганизации, международные рейтинговые компании, которые дают оценку белорусской экономике, пересматривали прогноз по Беларуси в сторону ухудшения. У ЕБРР до этого просто не дошли руки.

- Оптимизм ЕБРР устарел?

- Да, этот оптимизм - разлива мая 2016 года.

- Если суммировать прогнозы мировых финансовых институтов, что ждет белорусскую экономику в 2017 году?

- Сейчас большинство прогнозов указывают на падение экономики в диапазоне - 0,5-1%. Падение белорусской экономики продолжится.

- Представитель ЕБРР проводит прямую связь между ростом экономики в России и Беларуси: рост российской экономики на 1% автоматически ведет к подъему белорусской экономики на 0,5%...

- Связь обеих экономик очевидна. Но разные модели посчета могут давать разный коэффициент - теоретически такой коэффициент может составлять 03,-0,4%.