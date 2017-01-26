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Сертификацию импортной электротехники собираются ввести с 1 июля 2018 года

27.01.2017 17:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сертификацию электротехники по энергоэффективности в Беларуси планируется ввести с 1 июля 2018 года, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко.


«По сертификации бытовой техники мы относим сроки — это будет в 2018 году, с 1 июля», — подчеркнул вице-премьер и пояснил, что к этому времени должны быть сделаны сертификационные центры, которые будут иметь соответствующее оборудование, чтобы они могли проводить испытания и выдавать сертификаты.

Заместитель премьер-министра рассказал, что было дано поручение Госстандарту внести корректировки в соответствующее постановление Совмина. «Поэтому одни в спокойном режиме смогут дооснастить лаборатории, другие — провести сертификацию», — отметил он.

Как сообщалось, постановлением Совета Министров от 21 октября 2016 года № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь» на отдельные виды как ввозимой, так и изготавливаемой электротехнической продукции предусматривалось поэтапное (с 1 февраля, с 1 апреля и 1 сентября 2017 года) введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности.

Виды электротехнической продукции, для которых предусматривается данная процедура, являются наиболее энергопотребляющими бытовыми устройствами. Сейчас многие изготовители информируют о классе энергоэффективности выпускаемой техники и рассматривают его как конкурентное преимущество. Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке. При эксплуатации, к примеру, холодильника класса А+ плата за потребленную им электроэнергию будет более чем в 2 раза меньше, чем при пользовании холодильником класса В. Введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности направлено на обеспечение присутствия на рынке страны энергоэффективной продукции с достоверными заявленными характеристиками.

 
 
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