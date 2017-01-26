В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уличные газовые котельные для многоквартирных домов Котлы уличного исполнения явяляются одним из видов оборудования, установкой которого можно решить задачу отопления и горячего водоснабжения многоквартирного...

Котлы уличного исполнения явяляются одним из видов оборудования, установкой которого можно решить задачу отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома. Крышные котельные выдвигают особые требования к установке, стационарные и блочно-модульные могут иметь избыточную тепловую мощность, требуют разрешения на строительство и обладают достаточно большим пятном застройки. Уличные котлы лишены всех этих недостатков. Обладающий тепловой мощностью до 2 мегаватт наружный котел отопления производства компании Модульные котельные системы оснащен всеми необходимыми агрегатами и оборудованием для тепловой генерации и работы в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Использование комплектующих только ведущих мировых и отечественных марок гарантирует долговечную и стабильную работу. Высокий, не менее 92 процентов, КПД снижает как эксплуатационные, так и топливные расходы.Котлы уличного исполнения серии Alfa 100 являются российской разработкой и собираются на собственном производственном подразделении во Владимирской области. Это позволяет обеспечить контроль качества на всех этапах сборки и предложить покупателю изделие по оптимальной цене.http://modks.com