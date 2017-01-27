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Поставлены задачи организациям Госкомвоенпрома Беларуси на 2017 год
27.01.2017 22:02 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 января. 27 января на коллегии Государственного военно-промышленного комитета Беларуси поставлены задачи организациям его системы на 2017 год.
Выступая на коллегии, глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев заявил, что важнейшей задачей для руководства предприятий в этом и последующих годах является определение новых перспективных, а главное, востребованных разработок, поиск новых проектов.
По словам Гурулева, все больше организаций оборонного сектора экономики страны различной формы собственности и ведомственной подчиненности привлекаются к выполнению совместных проектов и разработок, а использование их научно-технического потенциала является одним из эффективных инструментов реализации государственной политики в области развития вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). При этом новые технологии, разработанные в оборонке, позволяют повысить экспортные возможности и конкурентоспособность отечественной продукции.
В беседе с журналистами Гурулев сообщил, что в 2016 году в систему Госкомвоенпрома вошло по собственной инициативе одно частное предприятие — НПООО "ОКБ ТСП", в 2017 году так же поступить намерены еще две частные организации.
Глава Госкомвоенпрома поставил задачу провести на высоком организационном уровне Международную выставку вооружения и военной техники Milex-2017 в мае в Минске, показав достигнутые результаты инновационной деятельности, взаимодействия науки с оборонно-промышленной отраслью экономики, международного научно-технического сотрудничества, подтвердив имидж Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального капитала.
Главными приоритетами для Госкомвоенпрома в 2017 году определены: увеличение и диверсификация экспортных поставок, обеспечение прибыльной работы организаций, снижение себестоимости продукции, сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности, снижение уровня сверхнормативных запасов готовой продукции, обеспечение роста заработной платы до приемлемого уровня при опережающем росте производительности труда.
Подводя некоторые итоги 2016 года, Гурулев сказал, что в целом поставленные задачи организациями выполнены. Обеспечена положительная динамика: рост объемов промышленного производства в 1,5 раза и инвестиций в 1,9 раза, перевыполнение в два раза запланированного объема чистой прибыли, высокий уровень рентабельности продаж. Вместе с тем по итогам минувшего года имелись отдельные проблемные вопросы с достижением запланированных параметров по сокращению внешней просроченной задолженности.
Как отметил Гурулев, работа в области военно-технического сотрудничества в 2016 году была направлена на создание и поддержание благоприятных условий для закрепления и наращивания присутствия отечественных организаций на внешних рынках. Использовались все доступные механизмы взаимодействия с иностранными государствами: от проведения переговоров и заседаний комиссий по военно-техническому сотрудничеству до организации под эгидой Госкомвоенпрома объединенных экспозиций на площадках крупных международных выставок.
Гурулев сообщил, что в настоящее время партнерами Беларуси в сфере ВВСТ являются 48 государств. Это почти в полтора раза больше, чем год назад.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 января. 27 января на коллегии Государственного военно-промышленного комитета Беларуси поставлены задачи организациям его системы на 2017 год. Выступая на...
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