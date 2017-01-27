Планируемое дальнейшее повышение тарифов на услуги жилищно- коммунального хозяйства и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания будут основными источниками инфляционного давления в Беларуси в начале 2017 г. Об этом говорится в ежеквартальном Макроэкономическом обзоре , подготовленном группой главного экономиста ЕАБР.



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Однако как показал 2016 г., проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать подобные инфляционные всплески и удержать инфляцию в рамках прогноза — 9,3% (декабрь к декабрю предыдущего года, прогноз Нацбанка Беларуси - 9%) с последующим снижением до 7% в 2018 г. и 6% в 2019 г.

«Дальнейшая стабилизация курса российского рубля на фоне прогнозируемого постепенного восстановления цен на нефть будет продолжать оказывать положительный эффект на динамику белорусского рубля», — полагают эксперты.

При этом рестрикционную денежно-кредитную и фискальную политику в ЕАБР называют важным фактором, сдерживающим восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе. Среди сдерживающих внешних факторов отмечают отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок нефти в 2017 году. В итоге в 2017 году ожидается сохранение отрицательных темпов прироста экономики на уровне 0,5%, полагают эксперты.

«В дальнейшем по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики темп прироста ВВП повысится до 1% в 2018 г.», — констатируется в обзоре.

В 2006 году ВВП в Беларуси снизился на 2,6%. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1−1,2% из-за существующих структурных ограничений в экономике, считают в ЕАБР.

«По мере дальнейшего замедления инфляционных процессов со стороны монетарных властей ожидается принятие мер в области процентной политики по снижению номинальных процентных ставок на кредитно-депозитном рынке для стимулирования экономической активности», — отмечают эксперты.

Ожидается некоторое укрепление номинального курса белорусского рубля к доллару в краткосрочной перспективе, что будет способствовать закрытию существующего положительного разрыва по реальному курсу. Сейчас, по оценкам экспертов, реальный курс рубля к доллару остается недооцененным на 2,2%. При этом в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков.

Эксперты ЕАБР отмечают, что по итогам прошедшего года страны Евразийского региона в целом продемонстрировали стабилизацию обменного курса, а в ряде случаев и значительное укрепление национальной валюты, несмотря на то, что год для стран Евразийского банка развития начался непросто. Ключевым достижением прошедшего года названо значительное снижение инфляции, которая в странах ЕАБР на конец 2016 года достигла исторического минимума в 5,8% (в Беларуси — 10,6% при прогнозе до 12%) по сравнению с 12,8% годом ранее. При этом курс на снижение инфляции к новым историческим минимумам, вероятнее всего, продолжится в 2017 году, считают специалисты.

В исследовании говорится, что в 2016 году ситуация с экономическим ростом изменилась в положительную сторону по сравнению с 2015 годом, но выглядит неоднозначно. По итогам года экономический спад в странах ЕАБР замедлился с 3,1% в 2015 году до 0,5% в 2016-м.

«Таким образом, несмотря на вероятный выход стран ЕАБР на положительный рост в 2017 году, перспективы динамичного восстановления экономики в Евразийском регионе пока остаются умеренными, в связи с чем одним из ключевых вопросов в экономической повестке дня для стран ЕАБР является поиск новых локомотивов роста», — резюмируют специалисты. В течение 2017 года наиболее вероятен инерционный сценарий восстановления экономики стран ЕАБР и снижения инфляции на фоне стабилизации внешних условий.