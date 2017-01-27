Россия настаивает на оплате Беларусью долга за поставки газа в прошлом году в полном объеме, подвижек в переговорах по этому вопросу пока нет, заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС .



Аркадий Дворкович. Фото: Reuters

«Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — сказал Дворкович.

«По нашему мнению, порядка 550 млн долларов, по нашим расчетам», — сказал он, отвечая о сумме долга Беларуси за поставки газа из России.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке.

Как ранее заявлял вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, Минск рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Москвой будет найдено не позднее I квартала 2017 года. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы сокращение поставок российской нефти в Беларусь было компенсировано альтернативными вариантами.