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Беларусь подарит Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29

28.01.2017 16:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию. Как сообщил в ночь с пятницы на субботу министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году, сообщает ТАСС.


«Речь идет о двух дивизионах системы „Бук“ и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия, система ПВО Сербии значительно усилится», — приводит газета «Политика» слова министра. Детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами. В связи с этим глава военного ведомства не мог назвать точную сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация «Буков» и МиГов.

Джорджевич также отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов в оборонной промышленности с выходом на рынки третьих стран. «Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения. Беларусь заинтересована в ракетном топливе и других товарах нашей промышленности», — сказал министр.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич 26−27 января посетил с визитом Беларусь. В ходе поездки состоялись встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым.

Лукашенко заметил, что нет запрещенных тем в белорусско-сербском сотрудничестве. «Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Даже если порой нам невыгодно было. Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем», — заверил президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом Белград должен оплатить ремонт и модернизацию техники, сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.

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