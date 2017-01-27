﻿ "МТС" готовится к предоставлению собственных "облачных" сервисов массовому и корпоративному сегментам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"МТС" готовится к предоставлению собственных "облачных" сервисов массовому и корпоративному сегментам

28.01.2017 17:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 января. Специалисты "МТС" завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра обработки данных (РЦОД).

Как пояснили БелаПАН в пресс-службе "МТС", реализация проекта позволила оператору существенно повысить степень отказоустойчивости сети, а также подготовиться к предоставлению собственных "облачных" услуг для корпоративных клиентов и физических лиц.

РЦОД стал первым в Беларуси дата-центром, который отвечает требованиям к отказоустойчивости и безопасности по международным стандартам Tier III Uptime Institute. Технические специалисты "МТС" развернули на его базе голосовое и пакетное ядра и связали новую инфраструктуру с головным офисом, осуществив, таким образом, полноценное географическое резервирование важнейших систем. Благодаря этому абоненты оператора смогут обмениваться звонками и пользоваться мобильным интернетом даже в случае серьезных чрезвычайных происшествий.

Помимо резервных радио- и транспортной подсистем "МТС" перенес в РЦОД ряд ИТ-сервисов: базы данных, элементы биллинга и проч. При этом оператор заменил некоторые существовавшие решения более современными, выполненными на основе унифицированной вычислительной инфраструктуры.

Новое резервное решение "МТС" отличается не только высоким производственным потенциалом, но и энергоэффективностью. Среди прочего, это положительно отразится на стоимости "облачных" услуг для клиентов оператора.

"Создание инфраструктуры в РЦОД помогло нам достичь сразу нескольких приоритетных целей. Наши сервисы стали еще более отказоустойчивыми, что крайне важно для современного общества, в котором мобильные операторы играют очень ответственную роль. Параллельно мы фактически развернули собственный центр обработки данных, способный выполнять любые телекоммуникационные и ИТ-функции", — прокомментировал технический директор "МТС" Алексей Тяжких.

Развитие собственной резервной инфраструктуры "МТС" в РЦОД продолжится. В обозримом будущем компания перенесет в центр оставшиеся системы, а также предложит массовому и корпоративному сегменту собственные "облачные" сервисы, за работу которых и будет отвечать новое решение.

СООО "Мобильные ТелеСистемы" — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 миллиона.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 января. Специалисты "МТС" завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь подарит Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика