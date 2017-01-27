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"МТС" готовится к предоставлению собственных "облачных" сервисов массовому и корпоративному сегментам
28.01.2017 17:20 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 января. Специалисты "МТС" завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра обработки данных (РЦОД).
Как пояснили БелаПАН в пресс-службе "МТС", реализация проекта позволила оператору существенно повысить степень отказоустойчивости сети, а также подготовиться к предоставлению собственных "облачных" услуг для корпоративных клиентов и физических лиц.
РЦОД стал первым в Беларуси дата-центром, который отвечает требованиям к отказоустойчивости и безопасности по международным стандартам Tier III Uptime Institute. Технические специалисты "МТС" развернули на его базе голосовое и пакетное ядра и связали новую инфраструктуру с головным офисом, осуществив, таким образом, полноценное географическое резервирование важнейших систем. Благодаря этому абоненты оператора смогут обмениваться звонками и пользоваться мобильным интернетом даже в случае серьезных чрезвычайных происшествий.
Помимо резервных радио- и транспортной подсистем "МТС" перенес в РЦОД ряд ИТ-сервисов: базы данных, элементы биллинга и проч. При этом оператор заменил некоторые существовавшие решения более современными, выполненными на основе унифицированной вычислительной инфраструктуры.
Новое резервное решение "МТС" отличается не только высоким производственным потенциалом, но и энергоэффективностью. Среди прочего, это положительно отразится на стоимости "облачных" услуг для клиентов оператора.
"Создание инфраструктуры в РЦОД помогло нам достичь сразу нескольких приоритетных целей. Наши сервисы стали еще более отказоустойчивыми, что крайне важно для современного общества, в котором мобильные операторы играют очень ответственную роль. Параллельно мы фактически развернули собственный центр обработки данных, способный выполнять любые телекоммуникационные и ИТ-функции", — прокомментировал технический директор "МТС" Алексей Тяжких.
Развитие собственной резервной инфраструктуры "МТС" в РЦОД продолжится. В обозримом будущем компания перенесет в центр оставшиеся системы, а также предложит массовому и корпоративному сегменту собственные "облачные" сервисы, за работу которых и будет отвечать новое решение.
СООО "Мобильные ТелеСистемы" — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 миллиона.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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"МТС" готовится к предоставлению собственных "облачных" сервисов массовому и корпоративному сегментам
Минск, 28 января. Специалисты "МТС" завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра...
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