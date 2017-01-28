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Переговоры по газу провалены, Россия требует полмиллиарда долларов

28.01.2017 20:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу: переговоры зашли в тупик, долг белорусской стороны оценен в полмиллиарда долларов.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил журналистам о том, что переговоры с Беларусью по нефтегазовому спору провалились: стороны в очередной не сумели найти компромисс. При этом долг Беларуси перед российской стороной перевалил за полмиллиарда долларов.

«Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — цитирует Аркадия Дворковича ТАСС. Российский чиновник также отметил, что по расчетам РФ, долг Беларуси за газ уже составляет 550 млн долларов.

Отметим, что о визите в Москву Владимира Семашко проговорилась на минувшей неделе Наталья Качанова. На сайте правительства о сложных переговорах Беларуси и России ничего не сообщалось. 

Нефтегазовый конфликт между РФ и Беларусью продолжается уже почти год. В 2016 году Беларусь потребовала у российской стороны пересмотреть условия поставок в Беларусь газа, отказавшись платить за него. Долг начал расти, Россия, в свою очередь, не нашла причин для снижения цены, и пригрозила урезать поставки нефти на белорусские НПЗ. Дворкович также не исключал, что вопрос стороны будут решать через суд.

Стоит напомнить также, что белорусская сторона на протяжении последних месяцев прошлого года то и дело заверяла в скором решении проблемы, однако РФ данную информацию тут же опровергала. Сперва об этом говорил Андрей Кобяков, а затем и Владимир Семашко, который не первый год предствляет Беларусь в Москве на переговорах по поставкам газа и нефти.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились.  Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.

Александр Лукашенко в сентябре потребовал найти альтернативу российскому газу, а 7 октября рассказал, что о поставках нефти переговоры идут с Ираном, потребовал закончить модернизацию Новополоцкого НПЗ и вернуться к проекту нефтепровода из Балтики. В конце октября в Беларусь прибыла азербайджанская нефть, а эксперты выразили уверенность в том, что российской стороне крайне важно лишить Беларусь альтернативных источников нефти. Неделю назад белорусский президент вновь приказал чиновникам не паниковать из-за снижения поставок нефти, а срочно искать замену России в качестве поставщика.

 
 
Ссылка на источник 21
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Беларусь и Россия не сумели договориться по нефтегазовому вопросу: переговоры зашли в тупик, долг белорусской стороны оценен в полмиллиарда долларов.

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