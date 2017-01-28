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Кто возглавит Беларусбанк?
29.01.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
В ближайшее время должен быть назначен новый председатель правления Беларусбанка. TUT.BY узнал о фаворитах данного кастинга.
Напомним, что прежний глава Беларусбанка Сергей Писарик
«Поливко также среди кандидатов. Но, думаю, он пока просто „и.о.“. Сейчас фаворит — это Ананич», — сказал собеседник в финансовых кругах.
Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», писали о нем местные СМИ.
«Он шел в тандеме с Андреем Бриштелевым (его Александр Лукашенко
Еще один кандидат — выходец из Нацбанка Тарас Надольный. С 1997 года по 2013 года он прошел пусть от обычного экономиста до первого заместителя председателя правления Национального банка. «Молодой, амбициозный, но в тоже время и достаточно опытный банкир. Ему вполне по силам превратить Беларусбанк в современный коммерческий банк и наладить контакт
Впрочем, Надольный — явно не фаворит данного кастинга, считают два других информированных собеседника. «Он в числе кандидатов, но есть и другие варианты», — сказал один из них. «Да, он был кандидатом. Но, насколько я знаю, якобы не прошел согласование силовиков», — сказал другой источник. «Сейчас все говорят об Ананиче», — добавил он.
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В ближайшее время должен быть назначен новый председатель правления Беларусбанка. TUT.BY узнал о фаворитах данного кастинга.
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