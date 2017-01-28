Для Беларуси не существует на сегодняшний день реальных альтернатив для замещения недостающих объемов российской нефти, считает первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В 2016 году РФ из-за нефтегазового спора с Беларусью недопоставила в республику около 6 миллионов тонн нефти — это более 20% от плановых объемов. Из-за этого ВВП страны показал спад на 2,6%. На 1 квартал 2017 года РФ обещает республике только 4 миллиона тонн нефти, что на 2 миллиона тонн меньше потребностей белорусских НПЗ.

Уже в начале января президент Беларуси Александр Лукашенко поручил профильным чиновникам найти альтернативу российской нефти.

Вопрос не в объеме, а в цене

Как отметил Симонов, отвечая на вопрос Sputnik в рамках круглого стола в ММПЦ Sputnik, альтернативы российской нефти для Беларуси не просматривается.

"Никаких альтернатив у Белоруссии нет. Почему? Потому что это не только вопрос объема. Прежде всего, это вопрос цены. Не в первый раз Лукашенко заявляет эту тему, что Беларусь будет закупать другую нефть", — сказал Симонов.

Он напомнил, что Беларусь уже проходила в своей истории период, когда НПЗ пытались заместить российскую нефть сырьем из других стран. Первоначально это была венесуэльская нефть, затем она была заменена по своп-схемам нефтью из Азербайджана. Сырье поставлялось танкерами в порт Одессы, оттуда переваливалось в цистерны и далее по железной дороге следовало в Беларусь. Так прибыло несколько первых танкеров.

Затем, в результате достижения договоренностей с Украиной, был переведен в реверсный режим нефтепровод "Одесса-Броды", и транспортировка азербайджанской нефти стала быстрей и дешевле. Однако вместо заявленных 8 миллионов тонн в год за два года в Беларусь было поставлено немногим более миллиона тонн нефти не из РФ. В 2011 году проект был свернут — из-за экономической неэффективности, а также потому, что вновь удалось договориться с РФ о более комфортных условиях поставок.

Если в 2010 году главным условием РФ было то, что Минск может получить без пошлин только немногим более 6 миллионов тонн нефти, что достаточно для производства топлива на внутренний рынок, то в 2011 году эти ограничения были сняты.

Где же взять нужные объемы?

Рассуждая о замещении российской нефти сырьем из другой страны, Симонов исходит из того, что Беларусь будет стремиться найти альтернативу всей российской нефти, а не тем ее объемам, которых республике не достает.

"Чтобы заменить российскую нефть, нужно взять нефть, сопоставимую по качеству в необходимых объемах. Выпадающий объем получается примерно 20 миллионов тонн. Это немаленький объем. Это 140 миллионов баррелей. Где вы такие объемы найдете сейчас на рынке?" — задал вопрос Симонов.

По его мнению, возможности Ирана по поставке на рынок больших свободных объемов нефти сильно преувеличены. "Почему, как вы думаете, Иран вошел в соглашение с ОПЕК на особых условиях? Потому что иранские власти понимают, что уже Иран во многом сделал рывок после снятия санкций, и все. Быстро он расти не будет, новых инвестиций в Иран не пришло, никакого нефтяного ренессанса нет. Уже прошло больше года, как сняли санкции, и, тем не менее, никакого ренессанса не происходит", — сказал Симонов, подчеркнув, что большие объемы иранской нефти на рынке будут лишними.

В Азербайджане лишней нефти просто нет, добавил эксперт. Более того, продолжил он, сейчас эта страна сокращает добычу в рамках соглашения с ОПЕК, в том числе и потому, что не может ее объективно нарастить.

"Венесуэльская нефть? Да это бред", — высказался Симонов.

Стоимость транспортировки и украинский опыт

Симонов также предложил вновь подсчитать стоимость транспортировки иранской или азербайджанской нефти до белорусских НПЗ.

"Мы считали неоднократно — там вообще экономики нет никакой. Вы будете переплачивать. Это называется "назло бабушке отморозить уши", — сказал он.

Эксперт заметил, что сейчас Украина сейчас занимается замещением российских поставок, и в этом плане она будет более успешной, потому что "она деньги не считает, как и с газом".

"У них переплата сейчас идет 50 долларов за тысячу кубов (газа — Sputnik). Если бы они брали газ не по реверсу, а у нас, они бы зимний сезон — декабрь-январь — сэкономили эти 50 долларов. А им плевать на это. То же самое и с нефтью", — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас Кременчугский НПЗ намерен перейти на переработку азербайджанской нефти, которую будет получать по нефтепроводу "Одесса-Броды". "Если они сядут на это сырье, для белорусов даже места не будет. Во-первых, объемов на рынках таких нет. Во-вторых, в трубе места не будет. Но самое главное — вопрос цены. Там не будет экономии. Можно, конечно, в режиме "назло бабушке отморозим уши", но в целом я реальных перспектив этого замещения вообще не вижу", — добавил он.

Какова на самом деле ситуация с "трубой"?

Между тем, как отмечают белорусские участники рынка нефтепереработки, белорусская сторона вела с Украиной предварительные переговоры о возможности возврата к прокачке азербайджанской нефти по трубопроводу "Одесса-Броды" до белорусских НПЗ.

Фактически, Минск предлагал Киеву вернуться к схеме 2010-2011 годов, даже с учетом того, что условия контракта тех лет — "качай или плати" — были не слишком выгодными для белорусской стороны. Даже в том случае, если прокачка нефти не осуществлялась, Минск вынужден был оплачивать стоимость транзита.

Это привело к тому, что в 2012 году контракт с "Укртрнаснафтой" был расторгнут из-за высоких издержек белорусской стороны и фактического сворачивания проекта по транспортировке азербайджанской нефти.

Сегодня Киев заинтересован в получении от Минска гарантированных объемов прокачки, и условие "качай или плати" выглядит еще более жестким: Украина уже имеет опыт того, как сложные и затратные мероприятия по развороту маршрута прокачки по "Одесса-Броды" завершились экономическим пшиком.

Еще один вопрос, который пока не дает этому проекту Минска двигаться дальше — это технологическая нефть, которым заполнена идущая на Мозырь перемычка между "Одесса-Броды" и "Дружба". Пока Минск и Киев так и не решили, кому эта нефть принадлежит, между сторонами возник даже юридический спор, но разрешение его идет вяло.

А о том, сколько труда и денег стоит привезти в Беларусь нефть "танкерами и ведрами", в Минске знают все. Поэтому ответа на требование президента пока нет: первый и единственный танкер из Азербайджана прибыл на МНПЗ морем и железной дорогой осенью прошлого года, и с тех пор больше никаких известий об этом нет.