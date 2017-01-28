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Статкевич консолидирует демсилы в регионах

29.01.2017 15:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусский национальный конгресс (БНК) продолжает формирование региональных коалиций демократических сил страны.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY


Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" бывший политзаключенный Николай Статкевич, один из членов совета БНК, 28 января в Молодечно состоялось собрание представителей демократических организаций региона Вилейка — Молодечно. На собрании выступили представители совета БНК Евгений Афнагель, Владимир Некляев и Николай Статкевич.

Собрание приняло решение о создании региональной коалиции. Ее руководителем избран Александр Абрамович (БСДП (Грамада)), заместителями главы коалиции — Владимир Малярчук (ОГП) и Олег Яхимович (БСДП (Грамада)). После признания протокола собрания советом БНК Абрамович станет членом совета.

Статкевич напомнил, что согласно решениям учредительной сессии конгресса, в каждой области Беларуси должны быть образованы по три региональные коалиции демократических сил — 18 по всей стране. Руководители региональных коалиций вместе с лидерами общенациональных организаций, поддержавших конгресс, на равных образуют совет БНК, отметил политик.

Новая региональная коалиция (Вилейка — Молодечно) является 13-й по счету в составе БНК, сообщил Статкевич. По его словам, процесс консолидации демократических сил будет продолжен.

Белорусский национальный конгресс был создан по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В его оргкомитет вошли Николай Статкевич, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич, Михаил Пастухов. В настоящее время конгресс действует в форме совета. Его первое заседание прошло 28 мая 2016 года.

 
 
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Белорусский национальный конгресс (БНК) продолжает формирование региональных коалиций демократических сил страны.

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