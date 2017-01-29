Доля проблемных активов белорусских банков росла большую часть года, но в декабре, как и в ноябре, она снизилась. На 1 января она составила 12,8% против 14,2% месяц назад. По статданным Нацбанка, за декабрь снижение составило сразу 697 млн деноминированных рублей.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, достигнув 5,140 млрд на 1 декабря.

Как сообщало БЕЛТА со ссылкой на главу Нацбанка Павла Каллаура, регулятор допускал до конца года рост доли проблемных активов до 16%, а в следующем году прогнозировал ее снижение. В частности этому должно было способствовать создание Агентства по управлению активами , куда банки,в первую очередь, Белагропромбанк, должны передать проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций.

При этом Каллаур подчеркивал, что ситуация в банковской системе прогнозируемая и управляемая. «Стресс-тесты, которые мы делали с участием международных организаций, независимая оценка аудиторских компаний, оценка в рамках потенциального надзора Национального банка позволяют делать определенные выводы с точки зрения не только количественного состояния проблемных активов, но и с точки зрения последующих тенденций», — сказал он.

По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.

По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.

В начале года Нацбанк по рекомендации МВФ инициировал оценку качества активов белорусских банков. Речь шла о независимой диагностике девяти крупнейших банков. Эксперты МВФ обратили внимание на необходимость разобраться с плохими активами, отмечая, что официально озвучиваемый объем проблемных кредитов занижен, «если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». Решать проблему плохих долгов эксперты рекомендуют комплексно, вместе с реформами госпредприятий и планом сокращения целевого кредитования.

