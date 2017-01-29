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Проблемные активы банков в декабре заметно снизились
30.01.2017 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков росла большую часть года, но в декабре, как и в ноябре, она снизилась. На 1 января она составила 12,8% против 14,2% месяц назад. По статданным Нацбанка, за декабрь снижение составило сразу 697 млн деноминированных рублей.
За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, достигнув 5,140 млрд на 1 декабря.
Как
При этом Каллаур подчеркивал, что ситуация в банковской системе прогнозируемая и управляемая. «Стресс-тесты, которые мы делали с участием международных организаций, независимая оценка аудиторских компаний, оценка в рамках потенциального надзора Национального банка позволяют делать определенные выводы с точки зрения не только количественного состояния проблемных активов, но и с точки зрения последующих тенденций», — сказал он.
По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.
По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.
В начале года Нацбанк по рекомендации МВФ инициировал оценку качества активов белорусских банков. Речь шла о независимой диагностике девяти крупнейших банков.
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Доля проблемных активов белорусских банков росла большую часть года, но в декабре, как и в ноябре, она снизилась. На 1 января она составила 12,8% против 14,2% месяц назад.
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