Две гидроэлектростанции на Западной Двине почти построили. На очереди — строительство третьей.



Строительство Полоцкой ГЭС близится к завершению, на очереди — Бешенковичская.

До 2020 года на Витебщине планируют создать каскад из четырех гидроэлектростанций: Полоцкой, Витебской, Бешенковичской и Верхнедвинской. Они будут использовать потенциал водных ресурсов самой большой в области реки — Западной Двины. Их суммарная установленная мощность составит 125−130 МВт.

В завершающей стадии находится строительство двух ГЭС: Витебской и Полоцкой. Их установленная мощность — 21,75 и 40 МВт соответственно. Реализация этих инвестпроектов позволит замещать объем природного газа в эквиваленте 74 тыс. тонн условного топлива в год за счет использования энергии реки.

Следующая на очереди — Бешенковичская ГЭС. Она должна разместится на территории Бешенковичского района между Витебской и Полоцкой гидроэлектростанциями. Для обеспечения пропускной способности Западной Двины здесь предусмотрено строительство в створе ГЭС судоходного шлюза. Мощность станции составит 33 МВт. Проектная выработка электроэнергии для среднего по водности года — 130 млн кВт ч.

Водноэнергетический расчет и расчет по подбору гидроэнергетического оборудования Бешенковичской ГЭС показали, что в качестве основного оборудования предпочтительно применение турбин с горизонтальной осью. Возможно использование различного количества гидроагрегатов — от 3 до 6 штук. Максимальный расход воды через ГЭС составит 465 куб. м/с. Площадь водохранилища — более 1800 га. Максимальный перепад уровней между верхним и нижним бьефами — 9 м.

Ориентировочная стоимость проекта — 186 млн долларов. Предприятие «Витебскэнерго» ищет инвесторов, готовых принять участие в реализации этого проекта. Всю необходимую информацию можно найти на сайте .