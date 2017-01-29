Процесс ликвидации ОАО «КИМ» завершается: на торги выставили здания и сооружения с инфраструктурой на основной производственной площадке банкрота на улице Максима Горького. Образец промышленного конструктивизма, возведенный по проекту белорусского архитектора Герасима Якушко в 1931 году, продают единым лотом. Его начальная цена — почти 7,6 млн рублей.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В составе лота — 19 капитальных строений разного назначения площадью около 44,5 тыс. кв. м вместе с коммуникациями. Торги назначены на 27 февраля, организатором выступает «Витебский институт недвижимости и оценки» по соглашению с антикризисным управляющим.

Ликвидационное производство длится уже почти полтора года — 17 месяцев. За это время за счет распродажи имущества банкрота погасили около 30% долгов по зарплате перед 719 бывшими работниками (общая сумма задолженности превышала 630 тыс. рублей), сообщил управляющий по делу о банкротстве ОАО «КИМ» Павел Заяц.

В реестре требований кредиторов второй очереди (сюда входят долги перед Фондом соцзащиты населения и Белгосстрахом) вначале числилась задолженность в размере около 1,3 млн рублей. Кроме того, при увольнении работников (а это 625 человек) произвели полный расчет с выплатами выходных пособий за 3 месяца и компенсаций за неиспользованный отпуск, получилось более 1,2 млн руб. Еще есть первоочередные платежи: затраты по текущей деятельности (например, зарплата остающимся 43 работникам), а также налоги на недвижимость и продажу имущества, земельный налог.

По оценке экспертов, на имущество «КИМ» не стоит ожидать высокого спроса. Потенциальных покупателей может заинтересовать лишь здание главного корпуса с пристройкой да один из швейных цехов. И то — при условии реализации отдельным лотом. А для этого нужно правильно разделить на части территорию фабрики, но это произойдет уже на следующих торгах.

Всего у банкрота около 17,3 млн рублей долгов. Даже при удачном стечении обстоятельств вырученных средств от продажи всего имущества все равно не хватило бы для полного расчета с кредиторами. Так что процедура ликвидации подходит к завершению, но насколько долгим будет путь до финишной черты, предсказать никто не берется.

Официально срок ликвидационного производства продлили до конца февраля 2017 года.