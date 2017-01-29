В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многие предприниматели получили письма с требованием доплатить якобы неуплаченные налоги "Когда компанию проверяют и обнаруживают, что несколько лет назад она заключала договор с фирмой, которая сегодня считается лжепредпринимательской структурой,...

"Когда компанию проверяют и обнаруживают, что несколько лет назад она заключала договор с фирмой, которая сегодня считается лжепредпринимательской структурой, проверяемая организация задним числом насчитывает к доплате суммы налогов вместе с пеней. Счета на уплату этих сумм получают добросовестные предприниматели — такие вот "письма счастья", — рассказала Лилия Коваль. Она также отметила, что предприниматели зачастую не хотят оспаривать фискальные требования, которые содержатся в этих письмах. "Когда мы предлагаем членам союза оспаривать "письма счастья", предприниматели нам отвечают, что разбирательства с проверяющими органами могут обойтись им еще дороже", — пояснила Коваль. Председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец в беседе с корреспондентом БелаПАН подчеркнул, что реакция предпринимателей на получение упомянутых писем вполне закономерная. "Если субъект хозяйствования решит оспаривать фискальные требования, которые присутствуют в "письме счастья", к нему приходит проверка. Результативность проверок составляет у нас в стране более 90%. То есть, вероятность получить штрафные санкции от проверяющих органов у субъектов хозяйствования очень высока, поэтому они и не пытаются опротестовывать", — сказал Александр Швец. По его словам, ситуация, когда из-за борьбы государства с преступными организациями страдают добросовестные предприниматели, крайне негативно влияет на деловой климат в стране. "Мы не можем отрицать, что в Беларуси существуют лжепредпринимательские структуры (всякого рода "финки" и другие подставные организации, необходимые для осуществления противоправной деятельности). Но добросовестные предприниматели должны быть защищены от "писем счастья", которые появляются в связи с деятельностью лжепредпринимательских структур",— убежден Александр Швец. В качестве выхода из сложившейся ситуации руководитель бизнес-ассоциации видит создание системы "одного окна", благодаря которому добросовестные организации могли проверить своих контрагентов. "Если в ответ на запрос уполномоченный орган сообщает, что в "черном списке" организации нет, тогда юрлицо или индивидуальный предприниматель должен освобождаться от всех форм ответственности за контакты с таким контрагентом", — отметил Александр Швец. Бизнес-союзы уже поставили вопрос о необходимости урегулирования этой ситуации перед государством. "Мы направили предложения делового сообщества по лжепредпринимательству в Администрацию президента, чтобы соответствующие нормы законодательства были пересмотрены", — рассказал БелаПАН сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Маргелов является членом рабочей группы по стимулированию деловой активности, созданной в январе этого года по распоряжению Александра Лукашенко. 27 января состоялось первое заседание группы, на котором рассматривались организационные вопросы ее деятельности. Заседание проходило под председательством главы Администрации президента Натальи Качановой.