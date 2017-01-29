В нынешнем году рост розничного товарооборота в Беларуси маловероятен, а ситуация в белорусской промышленности зависит от исхода затянувшихся переговоров с Россией по нефтегазовым вопросам. К такому выводу пришли специалисты «Сбербанка», анализируя итоги работы экономики Беларуси в 2016 году.

По их мнению, официальные статданные за 2016-й были вполне ожидаемы, и тенденции прошлого года могут продолжиться в нынешнем.

«Розничная торговля Беларуси снизилась на 4,1% в 2016 году, после падения на 1,3% в 2015 году. Потребительский спрос оставался подавленным из-за падения реальных заработных плат и вряд ли сможет быстро восстановиться в 2017 году», — прогнозируют авторы нового обзора, который подготовили эксперты Центра макроэкономический исследований российского «Сбербанка».

Сокращение промышленного производства Беларуси в 2016 году, считают они, также стало весьма закономерным результатом.

«На возможности роста сильно повлиял конфликт с Москвой, из-за которого Россия резко снизила объемы поставляемой в Беларусь нефти. В итоге вторая по величине отрасль белорусской промышленности — производство кокса и продуктов нефтепереработки — сократилась в 2016 году на 16,8%», — констатируют аналитики.

Ситуация в белорусской промышленности, полагают эксперты, также будет зависеть от хода белорусско-российских отношений.

«Мы ожидаем, что 2017 год окажется для промышленности Беларуси годом выхода из двухлетней рецессии. Однако многое будет завесить от желания и способности белорусских властей урегулировать нефтегазовый конфликт с Москвой», — прогнозируют аналитики российского «Сбербанка».

Переговоры между Москвой и Минской об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам пока не привели.

Принимая в январе с докладом вице-премьера Владимира Семашко, Александр Лукашенко заявил , что сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил Лукашенко.