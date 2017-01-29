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Бизнесмен Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы
30.01.2017 12:09 — Новости Экономики | БелаПАН
Муравьев был задержан в июне 2015 года. Срок содержания под стражей будет учтен при отбытии наказания. Слушания по делу начались 21 октября 2016 года под председательством судьи Юлии Близнюк. Бизнесмену было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 4 ст. 16 к ч. 4 ст. 210 (организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 4 ст. 16 к ч. 2 ст. 243 (организация уклонения от уплаты налогов) и ч. 6 ст. 16 к ч. 2 ст. 243 УК (пособничество в уклонении от уплаты налогов). Почти по всем статьям кроме 210-й гособвинитель Кристина Асрян предложила максимально возможное наказание, итого — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Что касается конфискации имущества, то государству уходят все акции ОАО "Мотовело", принадлежащие Муравьеву. Кроме того, конфискации подлежат три автомобиля Audi A 8 и три машиноместа в Москве. Квартира на улице Сторожевской остается под арестом. По делу проходили еще два фигуранта — бывший директор "Мотовело" Казимир Мороз, который приговорен к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительной учреждение, и бывший замдиректора по недвижимости Татьяна Луковец, которая, хотя и признана виновной, но наказание в виде лишения свободы с нее сняли. Муравьев и Мороз также должны солидарно выплатить в счет "Мотовело" 415 тысяч рублей (порядка 207 тысяч долларов) и 20 тысяч рублей в качестве госпошлины судебное разбирательство. Александр Муравьев после оглашения приговора успел заявить, что будет его обжаловать. Решение суда он воспринял спокойно, но было видно, что бизнесмен находится в подавленном состоянии. Своей вины Муравьев не признал. В ходе процесса он заявлял, что в СИЗО КГБ из него "выбивали" признательные показания. "Убежден, в результате судебного разбирательства будет установлено, что вмененных мне преступлений я не совершал", — говорил бизнесмен. В августе 2007 года Беларусь продала 99,72% уставного фонда ОАО "Мотовело" принадлежащей Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, которая зарегистрирована в Австрии. Однако спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Александр Лукашенко посетил "Мотовело", остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. Лукашенко напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи "Мотовело" было сохранение его специализации и вложение в 2007—2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично. Президент также остался недоволен тем, что не вся территория предприятия задействована под производство, как было оговорено, около четверти площадей сдавались в аренду. В июне 2015 года Муравьев был задержан. Вопросы у следствия были не только к работе "Мотавело", но и стеклозаводов в Елизово и Гомеле, созданных с участием АТЕС Holding GmbН. Стеклозавод "Елизово" был признан банкротом.
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Муравьев был задержан в июне 2015 года. Срок содержания под стражей будет учтен при отбытии наказания. Слушания по делу начались 21 октября 2016 года под...
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