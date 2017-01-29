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Не дожидаясь весны: Белагропромбанк открыл выдачу льготных кредитов

30.01.2017 12:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. ОАО "Белагропромбанк" начало выдачу льготных кредитов на строительство жилья, сообщается на сайте банка.

Ранее в банке Sputnik сообщали, что выдача льготных кредитов будет начата в начале весны. Всего на эти цели банк может выделить 10 миллионов рублей.

"Белагропромбанк приступил к приему пакетов документов для предоставления кредитов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2016 №1113 под ставку, уменьшенную на 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка", — говорится в сообщении.

Не дожидаясь весны: Белагропромбанк открыл выдачу льготных кредитов
© Фото: Беларусбанк
Беларусбанк начал выдавать кредиты на жилье под 12% годовых

Как уточняется в документах банка, процентная ставка по кредиту является переменной и устанавливается в размере стандартной ставки по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов, квартир уменьшенной на 50% ставки рефинансирования Нацбанка. Таким образом, ставка по кредитам составит 13,5% годовых.

Кредиты будут выдаваться в белорусских рублях, минимальная сумма кредита — 1 тысяча рублей, максимальная — 150 тысяч рублей, но не более 90% стоимости кредитуемого жилья. Увеличения суммы кредита производиться не будет.

Срок возврата льготных кредитов составит до 20 лет, выдача средств в рамках открытых кредитных линий будет осуществляться до 28 декабря 2017 года.

Претендующие на получение кредита гражданин должны подтвердить, что нуждаются в нем, путем предоставления справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая выдается местными органами власти, организациями по месту работы. Обеспечением исполнения обязательств по возврату кредита является поручительство физлиц и/или залог строящейся квартиры, в зависимости от суммы кредита.

В первую очередь кредиты будут выдаваться гражданам, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств.

В целом же, граждане должны уточнять возможность подачи пакета документов в подразделении банка по месту улучшения жилищных условий.

 
Теги: Минск
 
 
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Кредиты будут выдаваться нуждающимся в улучшении жилищных условий по ставке 13,5%, максимальная сумма – 150 тысяч рублей.

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