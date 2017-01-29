Белорусы привыкли к нефтяным, газовым, молочным, мясным, сахарным и даже информационным «войнам» с Россией. Но последние месяцы стороны все чаще обмениваются уколами и по визово-пограничной теме. Установка погранпостов на границе, разворачивание иностранцев, недовольство белорусов из-за этого, идея Москвы о единой визе двух стран, скепсис россиян по решению Беларуси отменить визы, успокоительные заявления белорусских дипломатов — TUT.BY не выдержал потока новостей на эту тему и решил ответить на пять базовых вопросов о новом фронте российско-белорусской дружбы.

Что происходит? На границе Беларуси и России нет таможенного и пограничного контроля для граждан двух стран. Визы зарубежным гражданам каждая страна выдает самостоятельно. В начале 2000-х Москва вышла из соглашения СНГ о взаимном признании виз для целей транзита. Но иностранцы продолжили ездить через Беларусь в Россию. Для контроля ситуации обе страны ввели миграционные карты единого образца — их нужно заполнять по въезду в Союзное государство и возвращать по выезду. Правоохранители регулярно обмениваются списками невъездных — по факту действует общий список. Причем российская его часть, по некоторым данным, больше белорусской в десятки раз. Осенью прошлого года на автотрассах на границе с Беларусью Россия начала разворачивать иностранцев и направлять их в международные пункты пропуска (которых в нашей стране нет). Это ударило по бизнесу некоторых турфирм и перевозчиков с обеих сторон. Позже аналогичные сообщения о проверках паспортов — теперь уже у белорусов, стали поступать и с московских аэропортов. Беларусь тем временем вводит безвизовый въезд для граждан 80 стран на 5 дней, если они прилетают через Национальный аэропорт. После этой новости в российских СМИ появились опасения, что при отсутствии границы с Беларусью, ситуация со въездом в РФ может выйти из-под контроля.

Чего хочет Россия? С 2014 года российские дипломаты заговорили о возможности появления единой визы Союзного государства — мини-шенгена для двух стран. В марте 2015 года об этом сказал Владимир Путин. В сентябре того же года — премьер Дмитрий Медведев. Тогда в его словах прозвучали первые намеки на то, что это поможет бороться с нелегальной миграцией. «Иначе можем столкнуться с неожиданными последствиями», — предупредил Медведев. Но переговоры об этом шли медленно и к созданию единой визы не привели. Стороны лишь объединили списки невъездных в конце 2015 года. Когда пошли сообщения о развороте иностранцев на границе в 2016 году, Беларусь упрекнула Россию в резких односторонних шагах. Из Москвы ответили просто — давайте наконец вводить единую визу. В это же время стало известно, что ЕС выделит 7 млн евро на обустройство в Беларуси центров размещения мигрантов. Сергей Лавров заявил, что консультации о едином визовом пространстве надо ускорять . По данным TUT.BY на конец января, они планировались уже в феврале-марте.

Почему Москва вдруг заволновалась? Официальная позиция Москвы: ситуация в мире кардинально изменилась , выросла угроза терроризма и миграционные риски. Поэтому иностранцы не могут пользоваться привилегиями, которые даны гражданам России и Беларуси. Осведомленные российские источники говорят и о желании поскорее залатать все дыры в границе к чемпионату мира по футболу в РФ в 2018 году. Фото: TUT.BY Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (Варшава) Андрей Елисеев считает, что официальные основания Москвы для ужесточения контроля «абсурдны». — Выходит, что до этого иностранцы долгие годы незаконно въезжали в Россию, и на это закрывали глаза. Он считает, что российские силовые органы хотят обеспечить более жесткий контроль за въездом иностранцев на свою территорию из-за ухудшения отношений с Западом и Украиной. — Первые отдельные случаи ограничения транзита через Беларусь стали известны в 2014-ом году, после начала российско-украинского конфликта. У проверок в аэропортах Москвы тот же мотив — погранконтроль прибывающих украинцев и других транзитных иностранцев. А белорусам тут просто достаётся по касательной. Еще одним мотивом может быть своеобразный ответ Польше за односторонний выход из соглашения о малом приграничном движении с Калининградской областью. Поляки — одна из основных групп иностранцев, которые пользовались транзитом в Россию через Беларусь, поясняет Елисеев.

Какая позиция у Беларуси? Одна из главных проблем с идеей единой визы — в том, что Россия и Беларусь имеют разные режимы въезда с другими странами мира. Например, у России упрощен визовый режим с ЕС, а у Беларуси — еще нет. Но после вступления в силу «безвизового указа» 12 февраля граждане большего числа стран смогут свободно прилететь в Беларусь, хоть и на 5 дней. Грузинам же нужна виза в Россию, но не нужна к нам. Синхронизировать эти режимы въезда — многолетняя работа, завязанная на политические соглашения с другими странами. Беларусь не торопится с «союзным шенгеном» еще и потому, что собственная виза — важный атрибут независимого государства. При общей визе большинство иностранцев будут получать ее в российских посольствах, а значит, не белорусы будут решать, кому дать право въезда в страну. В Минске считают, что страхи Москвы преувеличены : у стран есть механизмы контроля ситуации — де-факто общий черный список и миграционные карты единого образца. Кстати действия России Беларусь считает (и с этим мнением согласен эксперт Андрей Елисеев) нарушением соглашения о миграционной карте. Зачем она нужна, если не для регулирования въезда транзитных иностранцев? Другой вариант, который предлагает Беларусь, — вернуться к взаимному признанию виз двух стран для целей транзита. Как это было в годы действия упомянутого соглашения СНГ, из которого Россия вышла. Кроме того, Минску неприятны читаемые между строк упреки Москвы в ненадежности белорусской границы. Александр Лукашенко, сам бывший пограничник, недавно заявил , что россиянам еще далеко до того уровня безопасности, который могут обеспечить на границе белорусы.

Что будет дальше? Минск готов обсуждать с Москвой компромиссные варианты, но вряд ли «продаст» согласие на единую визу задешево. На время, пока идут переговоры, Беларусь предлагает отмотать все как было, чтобы не подставлять туроператоров и перевозчиков, которые привыкли к работавшей 20 лет системе. Чтобы уйти от акцента на единой визе, Минск тщательно выбирает слова — говорит о необходимости двигаться к единому миграционному пространству, что шире единого визового. По задумке, согласование всех вопросов, связанных с выдачей видов на жительство, разрешений на работу и т.д. займет долгие годы, что затянет переговоры по неудобному для Беларуси вопросу. В МВД и вовсе заявили, что не планируют возвращаться к вопросу о единой визе до 2020 года. Москва же наоборот, судя по всему, будет форсировать переговоры и сужать их на визовой проблеме. Возможности России надавить на Беларусь здесь ограничены. Можно еще ужесточить контроль на автомобильной границе, хотя, по словам знакомых с делом людей, «незакрытые» дороги в Россию остаются и известны перевозчикам. Высаживать туристов ночью из поездов будет уже явным перебором — это чревато постоянными скандалами на границе. Но если Беларусь будет и дальше несговорчива, а Россия захочет свою позицию продавить, то проблема может перекинуться и на другие сферы отношений. Бывало же, что Минску перекрывали нефтяной кран за газовый долг, а белорусский президент не приезжал на саммит ОДКБ из-за молочных войн. Традиция решать одни проблемы, создавая другие, у нас в отношениях есть.