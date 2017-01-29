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Оппозиция подала заявку на проведение в Минске "Марша нетунеядцев"

30.01.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правоцентристская коалиция белорусской оппозиции 15 марта собирается провести в столице «Марш нетунеядцев» за отмену декрета о социальном иждивенчестве. Сегодня организаторы подали в Мингорисполком заявку на проведение акции.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сейчас оппозиция и гражданские активисты по всей стране собирают подписи за отмену так называемого налога на тунеядство. Против документа уже высказалось несколько тысяч человек.

— Мы считаем, что государство должно бороться не с безработными, а с безработицей, — сказал председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

По мнению организаторов, декрет нарушает сразу девять статей основного закона страны. Поэтому главный «Марш нетунеядцев» в Минске решено провести в День Конституции 15 марта. До этого подобные акции должны состояться и в регионах. Сегодня в некоторых городах количество вакансий в десятки раз меньше тех, кого записали в социальные иждивенцы. 

В заявке оппозиция заявила тот формат акции, который раньше городские власти уже разрешали. Сбор возле Академии наук, а потом шествие до площади Бангалор.

— Мы специально выбрали уже проверенный формат, чтобы было больше шансов сделать акцию легальной. Мы рассчитываем, что на марш придут новые люди, которые раньше в подобных мероприятиях и политических протестах не участвовали. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности и не боялись задержаний, — объяснил Анатолий Лебедько.

Помимо ОГП, в состав оргкомитета вошли еще восемь организаций: Белорусская партия левых «Справедливый мир», движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Партии трудящихся, «Надзея», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия «Зелёные» и гражданская кампания «Наш дом».

Налоговая разослала белорусам более четырехсот «писем счастья» с требованием заплатить налог. Пока «налог на тунеядство» заплатило всего около 35 тысяч человек. Бюджет заработал на этом чуть больше 10 миллионов рублей. Тех, кто сможет доказать, что сложная жизненная ситуация не позволяет ему рассчитаться с государством, обещают освободить от уплаты сбора.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению организаторов, декрет нарушает сразу девять статей основного закона страны. Поэтому главную акцию в Минске решено провести в День Конституции 15 марта.

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