Минск, 30 января. ОАО "Белагропромбанк" приступило к выдаче в 2017 году кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщает пресс-служба банка, 30 января начался прием документов для предоставления таких кредитов.

Кредиты будут выдавать на срок до 20 лет. Ставка по такому кредиту является переменной и устанавливается в размере стандартной ставки по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов и квартир, уменьшенной на 50% ставки рефинансирования Национального банка. Сейчас ставка рефинансирования составляет 17%.

Данные кредиты выделяются в рамках постановления правительства от 29 декабря 2016 № 1113 "О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году".

Согласно документу, кредиты на строительство жилья на определяемых самостоятельно условиях в 2017 году будут выделять пять банков: "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" и "Банк БелВЭБ". Общий объем такого кредитования не превысит 27 млн рублей. При этом первые два банка прокредитуют нуждающихся еще на 30 млн — по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования.

В частности годовой лимит "Белагропромбанка" на предоставление таких кредитов ограничен 10 млн рублей.

Всего в 2017 году в Беларуси планируется построить 3,5 млн квадратных метров жилья. В 2016 году, по данным Белстата, введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 4 млн 285,7 тыс. квадратных метров жилья — на 15,2% меньше по сравнению с предшествующим годом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белагропромбанк" приступил к выдаче кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий Минск, 30 января. ОАО "Белагропромбанк" приступило к выдаче в 2017 году кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сообщает пресс-служба банка, 30...

Алексей Александров, БелаПАН.